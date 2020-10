La PS5 intègre MyCanal et Apple TV à son écosystème

Attendue pour le 19 novembre prochain, la nouvelle console de Sony proposera une nouvelle expérience multimédia pour ses utilisateurs, en intégrant notamment Apple TV et MyCanal.

Qu’on se le dise, la PlayStation 5 sera bien plus qu’une simple console de jeu. Dans la lignée de la PS4, qui permettait déjà d’accéder à certains services de streaming comme par exemple Netflix ou Spotify, la machine imaginée par Sony entend bien s’imposer comme un véritable hub multimédia, capable de centraliser la plupart des services d’abonnement actuellement disponibles sur le marché. Dès le lancement de la PS5, les utilisateurs pourront ainsi utiliser leur console pour accéder à leurs comptes Disney+, Netflix, Spotify ou YouTube. Dans un communiqué publié sur son blog officiel, Sony détaille aussi les nouveaux services que prendra en compte la PS5.

Apple TV, Twitch et même MyCanal !

Pour commencer, la console accueillera l’Apple TV, qui permettra aux joueurs d’accéder à leur abonnement Apple TV+ mais aussi de profiter du large catalogue de VOD proposé par la marque à la pomme. L’application Twitch sera également intégrée de manière native à la console, permettant aux utilisateurs de streamer ou de regarder les « let’s play » de leurs jeux préférés directement depuis leur machine. Parallèlement, Sony a également dévoilé qu’Amazon Prime Video, ou encore Hulu (sur le territoire américain), feraient leur arrivée un peu plus tard, au même titre que MyCanal, jusqu’alors indisponible sur PS4.

Comme on l’avait découvert un peu plus tôt ce mois-ci dans la vidéo de présentation de l’interface utilisateur de la PS5, Sony proposera ainsi un ambitieux espace multimédia, destiné à divertir les utilisateurs entre deux sessions de jeu. Qu’il s’agisse de vidéo à la demande ou de musique, la console devrait ainsi permettre de centraliser de nombreux services au sein d’une seule et même interface. À noter que pour enrichir l’expérience multimédia de ses joueurs, Sony a également annoncé la commercialisation d’une télécommande destinée à faciliter la navigation entre les applications de la console. Présentée en photo sur le site officiel du constructeur japonais (ci-dessus), on y découvre ainsi un bouton destiné à l’allumage de la PS5, des touches traditionnels de contrôle pour réglage du volume, ou encore la mise en pause et l’avance rapide, mais aussi quatre touches raccourci, permettant d’accéder en un seul clic aux plateformes Disney+, Netflix, Spotify et YouTube.