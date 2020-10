Serial 1, le nouveau vélo électrique de… Harley-Davidson

Le constructeur américain à l’origine des motos légendaire ne fait pas une reconversion totale vers le vélo électrique, mais il a bien créé une division « e-bike » en parallèle de la production de ses fameuses grosses cylindrées qui imposent une position de conduite très particulière.

Monument de la culture américaine, les motos Harley-Davidson ont inspiré moult films (Easy Rider, Ghost Rider, Terminator 2), séries (Sons of Anarchy) et presque toutes les autres grandes marques de moto proposent aujourd’hui des modèles inspirés de l’architecture très typique des machines de la marque originaire de Milwaukee. D’une certaine manière, Harley a décidé de revenir à ses origines tout en s’adaptant à la modernité, puisque ce vélo électrique ressemble beaucoup à la « Serial Number One », première moto de la marque qui date de 1903. Ce monocylindre de 405 cm³ avait encore des pédales et ses 3 chevaux lui permettaient de gravir des côtes sans trop de difficulté. La motocyclette avait été conçue pour être silencieuse, une philosophie très rapidement abandonnée par la marque, comme chacun sait.

Le design de ce vélo est donc largement inspiré du premier bébé de la marque. En revanche, côté spécifications, Harley n’a donné aucun détail : on ne connaît ni les niveaux de puissance, ni la taille des batteries, ni l’autonomie, ni le prix. En tout cas, la marque de moto a très bien compris la tendance actuelle : pendant la pandémie de Covid-19, les ventes de vélos (électriques) ont explosé. L’année dernière, les États-Unis ont importé environ 270 000 vélos électriques, et ce chiffre pourrait doubler l’année prochaine. La difficulté pour Harley-Davidson, c’est qu’il s’agit d’un marché extrêmement concurrentiel : non seulement les marques spécialisées dans le vélo électrique pullulent (Specialized, Trek, Giant etc.), mais il y a aussi de plus en plus de fabricants de motos qui s’y mettent, à l’instar de Triumph avec son Trekker GT, ou encore Ducati. Par ailleurs, comme presque toutes les autres marques, Harley propose une moto électrique (voir notre test de la LiveWire) depuis 2019 qui se permet tout de même d’avoir un moteur de 105 chevaux et de passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Pas exactement les mêmes sensations qu’un vélo.

Le vélo « Serial 1 » devrait être mis en vente en mars 2021 (peut-être uniquement aux États-Unis dans un premier temps). Pour les impatients, Harley a ouvert un site spécial dédié au futur vélo, qui devrait bientôt donner plus de détails sur la bête.