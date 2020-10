Neil Gaiman tease le retour d’American Gods début 2021

Diffusée sur la chaîne américaine Starz et sur le service de streaming Amazon Prime Video, American Gods met en scène un conflit entre des dieux antiques (Shadow et Voyageur pour ne pas les nommer) et des dieux très contemporains, à savoir la mondialisation, les nouvelles technologies, ou encore les médias. Derrière son pitch fantastique, la série inspirée d’un roman de fantasy paru en 2001 propose une perspective très critique sur l’Amérique moderne. L’auteur du roman, Neil Gaiman (également derrière le roman graphique Sandman, qui sera adapté quant à lui par Netflix), a confirmé cette tendance dans un long message publié sur Twitter, dans lequel il informe également les fans de la date de sortie de la saison 3 de la série, le 10 janvier 2021.

Everything you wanted to know about when American Gods Series 3 is starting in the US. (I've seen finished cuts of the first 4 episodes and rough cuts of all of them. It's really good.) (And it starts internationally the following day.) pic.twitter.com/6YMnL9vEzn

— Neil Gaiman (@neilhimself) October 27, 2020