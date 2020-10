Tinder se dote d’une fonction d’appel vidéo

Les temps sont durs et Tinder l’a bien compris. Comment diable faire des rencontres si les bars sont fermés, ou, encore pire, si on ne peut même pas mettre le nez dehors ? Fort de ce constat, la fameuse application de rencontre a mis en place un système d’appels vidéos.

D’abord un couvre-feu, bientôt un reconfinement : rien ne va plus pour les célibataires à la recherche du « match » idéal. Le leader des applis de rencontre, Tinder, se met à la page et va permettre les « télé-rendez-vous » grâce à une nouvelle fonction d’appels vidéos. Baptisée « face to face », cette nouvelle fonctionnalité est tout à fait sécurisée si l’on en croit les développeurs de l’application américaine. Le consentement des deux participants sera bien entendu obligatoire et il sera inutile de cliquer sur le bouton caméra pour espionner son match, qui devra lui-même (ou elle-même) activer son propre bouton caméra afin de démarrer la visioconférence.

Pour être certain de la popularité de cette nouvelle option, Tinder avait testé le chat vidéo préalablement sur un nombre réduits d’utilisateurs. Toutes les précautions d’usage sont respectées, et vous n’avez aucune obligation d’activer cette fonctionnalité. Pour ceux qui souhaitent s’en servir, il faudra accepter un certain nombre de règles basiques. Par ailleurs, il y a la possibilité d’envoyer un rapport à Tinder si les choses ne se passent pas bien.

L’ajout de cette fonctionnalité était plus ou moins indispensable pour Tinder, qui accumule près de 340 millions de téléchargements dans un monde aujourd’hui partiellement confiné. L’application de rencontre, qui a déjà plus ou moins révolutionné la manière de construire une relation, va peut-être aller encore plus loin et faire naître de nouvelles histoires entre des personnes qui ne se sont jamais rencontrées. En d’autres termes, il est bien possible que la réalité rejoigne la fameuse série de Netflix, Black Mirror. Dans l’épisode intitulé Hang the DJ (épisode 4 de la quatrième saison), c’est un algorithme qui désigne votre match pour vous.