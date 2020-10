Le DJI Mini 2 s’est retrouvé par erreur en vente avant son lancement officiel. Résultat, des youtubeurs en ont profité pour dévoiler ce petit gadget à leurs viewers.

Créée en 2006 dans la zone économique chinoise de Shenzen, DJI s’est rapidement imposée en tant que leader mondial de la production de drones de loisirs. Conséquemment, chaque nouveau lancement d’un produit de la marque est un événement. Cette année, la surprise est un peu gâchée puisque la version miniature de leur drone, le DJI Mini 2, a été vendu par erreur chez certains distributeurs. La chaîne américaine de vente de matériel électronique Best Buy est responsable d’un grand nombre de ses ventes involontaires anticipées. Les vendeurs ont ignoré la politique d’embargo sur certains produits dont ce mini-drone, par inadvertance sans doute. Une occasion en or pour les youtubeurs.

DJI, qui a laissé tombé la dénomination “Mavic” (trop long sans doute), a visiblement apporté de nombreuses améliorations à ce nouveau drone miniature. Le temps de vol a été augmenté d’une minute pour atteindre 31 minutes et le drone est maintenant capable de filmer en 4K. Son smart controller est quant à lui compatible avec OcuSync 2.0. Son prédécesseur, le Mavic Mini, était sorti en octobre 2019 et possédait un capteur 12MP capable de réaliser des vidéos 2.7K à 30 FPS.

Une upgrade à nuancer cependant, puisque le DJI Mini 2 aurait exactement la même caméra que son prédécesseur, malgré la 4K. On ne connaît pas encore la date de sortie du drone, mais si Best Buy l’a vendu (par erreur), cela ne doit pas être dans bien longtemps. Le prix devrait osciller entre 400 et 550 euros. Pour rappel, ce petit drone devrait normalement pouvoir tenir dans votre main pour un poids de 250g. En attendant ce nouveau modèle, retrouvez notre prise en main du drone DJI Mavic Air 2.