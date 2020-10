Seulement quelques semaines avant la sortie de la PlayStation 5, l’application mobile PlayStation App fait peau neuve, en dévoilant une nouvelle interface, mais aussi plusieurs fonctionnalités inédites.

Bien décidé à renouveler l’expérience gaming de sa communauté, Sony multiplie les annonces et les présentations officielles autour de sa nouvelle et très attendue PlayStation 5, qu’on a eu l’occasion de prendre en main quelques jours avant sa sortie. Après avoir dévoilé la nouvelle interface de la machine, ou encore son impressionnante fiche technique, le constructeur japonais présente aujourd’hui la nouvelle mouture de sa PlayStation App. Elle constitue une importante mise à jour pour le support mobile de la console, qui permettra désormais de centraliser de nombreuses commandes à distance.

Nouvel écran d’accueil, nouvelle interface, la nouvelle application mobile PlayStation permettra de “voir rapidement à quoi jouent vos amis et d’accéder à des détails sur vos jeux récents et votre liste de trophées”, promet ainsi Sony dans un communiqué, mais aussi de “garder le contact avec l’univers PlayStation, partout où vous allez”. Concrètement, il sera désormais possible de visiter le PS Store directement sur mobile, et donc de “télécharger à distance des jeux et extensions directement sur votre PS4 ou PS5”. Il sera également possible de lancer vos jeux à distance, mais aussi de gérer le stockage de la machine, en désinstallant des jeux par exemple. De son côté, le nouvel onglet Explorer proposera aux joueurs d’accéder au PlayStation Blog, pour retrouver toutes les actualités officielles du constructeur nippon.

On note également l’intégration désormais native des messages, qui nécessitaient jusqu’alors de transiter par l’application tierce PlayStation Messages. L’ensemble de votre historique ou de vos fils de discussion déjà existants seront ainsi transférés automatiquement vers la PS App, qui permettra désormais de créer une Party directement depuis votre smartphone, et de chatter en vocal jusqu’à 15 joueurs. D’ores et déjà disponible sur iOS (12.2 ou ultérieur) et Android (6.0 ou ultérieur), la nouvelle mise à jour est progressivement déployée à l’internationale, note toutefois le site The Verge, puisque certains joueurs ne semblent pas encore y avoir accès.