Marvel : Oscar Isaac devrait incarner Moon Knight sur Disney+

Une des dernières séries de la quatrième phase du MCU aurait enfin trouvé son acteur principal. C’est l’Américain Oscar Isaac qui devrait interpréter Marc Spector, alias Moon Knight dans la série du même nom prévue pour 2022 sur Disney+.

La maison Disney n’est pas allée chercher bien loin pour mettre un visage sur l’un des héros Marvel inédit qui sera introduit dans la phase quatre du Marvel Cinematic Universe. C’est en effet Oscar Isaac, un protagoniste important de la postlogie Star Wars (également chapeautée par Disney) qui devrait jouer Moon Knight dans la série Disney+ qui porte le même nom et qui devrait sortir à la fin de phase 4 du MCU, en 2022. L’acteur américain d’origine guatémaltèque est surtout connu pour son rôle de Poe Dameron, un pilote de la résistance présent dans les épisodes VII, VIII & IX de la saga Star Wars. Ce n’est pourtant pas son seul fait d’armes : l’acteur de 41 ans a aussi joué dans l’excellent Ex Machina (2015) ou encore dans X-Men : Apocalypse (2016).

Disney a bien raison de faire appel à un acteur expérimenté pour incarner Marc Spector AKA Moon Knight. Apparu pour la première fois en 1975 dans le le comic book Werewolf by Night #32, Spector est un mercenaire qui, suite à mission en Egypte, s’improvise justicier de Khonsou, dieu de la Lune dans la mythologie égyptienne. De retour aux Etats-Unis, il agit en tant que Moon Knight pour combattre le crime. Le héros, qui abuse un peu trop des multiples identités, se caractérise aussi par une santé mentale parfois instable. En plus d’être un maître des arts martiaux, le « Chevalier de la Lune » est parfois capable d’être plus ou moins puissant suivant les phases lunaires.

La future série de Disney+ part donc plutôt bien en s’offrant un acteur de renom pour jouer un super-héros qui n’a fait, pour le moment, aucune apparition dans le MCU. À noter néanmoins que l’on a souvent reproché à Moon Knight d’être une copie de Batman. La série devra donc éviter cet écueil. En tout cas, espérons qu’Oscar Isaac sera définitivement confirmé dans le rôle : il y a quelques semaines, une autre série de la phase 4 du MCU, She Hulk, avait perdue son actrice principale. Si vous souhaitez avoir toutes les informations sur la prochaine phase, n’hésitez pas à consulter notre dossier sur la phase 4 Marvel qui lui est consacré.