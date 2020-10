Samsung Galaxy S21 Ultra : un leak dévoile sa fiche technique

Le prochain smartphone très haut de gamme du constructeur coréen a déjà vu une partie de sa fiche technique fuiter sur le web.

Après un premier leak, qui dévoilait le design du Samsung Galaxy S21+ (ou S30+ selon les rumeurs), c’est au tour de la version Ultra du smartphone de laisser quelques informations fuiter cette semaine, et notamment une partie de sa fiche technique. Sans surprise, le géant coréen devrait nous proposer du très haut de gamme, avec une dalle AMOLED de 6,8 pouces, dotée d’un taux de rafraîchissement de 120Hz (et peut-être jusqu’à 144 Hz). Comme l’avait déjà révélé OnLeaks par le passé, l’imposant écran sera borderless et simplement troué d’un poinçon destiné à accueillir l’appareil photo frontal de 40 MPx.

Si l’on en croit les nouvelles informations rapportées par le leaker indien Ishan Agarwal, souvent bien informé, le terminal intégrera un processeur Exynos 2100 pour le marché européen. Plusieurs configurations devraient évidemment être disponibles, mais le leaker évoque une version de base à 12 Go de RAM et 128 Go de stockage. Côté photo, il fallait bien trouver de quoi remplir l’imposant bloc situé à l’arrière du téléphone. On retrouvera donc un capteur principal de 108 MPx, accompagné de trois autres modules complémentaires, dont les détails restent encore inconnus. En termes d’autonomie, on rappelle également que le smartphone devrait embarquer une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide jusqu’à 65W. Autant de caractéristiques prometteuses, mais qui sont encore à prendre avec des pincettes à l’heure actuelle, ces dernières n’ayant toujours pas été officialisées par le constructeur coréen.

Généralement présentée aux alentours du mois de mars, la gamme Galaxy S21 (ou S30) pourrait cette fois prendre un peu d’avance sur son planning, en étant commercialisée dès la fin du mois de janvier 2021. Un moyen pour Samsung de concurrencer encore un peu plus l’iPhone 12 d’Apple, qui vient tout juste d’être officialisé.