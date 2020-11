Xbox All Access : l’offre sera disponible sur le site de Micromania

Le jeu vidéo fait-il partie de la liste des « achats essentiels » ? Rien n’est moins sûr, et c’est probablement pour cette raison que Micromania a passé un accord avec Microsoft pour que le service « Xbox All Access » soit disponible depuis le site internet de la chaîne de magasins.

Le récent reconfinement et les péripéties de ces derniers jours concernant le monde du commerce ont entraîné beaucoup de confusions et d’incertitudes, chez les vendeurs comme chez les clients. Alors que le gouvernement a pris la décision de tout simplement faire fermer les rayons culturels (livres, musique, et probablement jeux vidéo) des grandes surfaces par souci « d’égalité », il est fort peu probable que les magasins de jeux vidéo puissent ré-ouvrir de sitôt. Pourtant, le mois de novembre est probablement le plus important depuis longtemps dans l’univers vidéoludique, puisque c’est celui de la sortie de la nouvelle génération de console. Micromania a récemment rassuré les chanceux qui ont pu acheter une Playstation 5 ou une Xbox Series X (ou S) avant qu’elles soient en rupture de stock. En effet, les pré-commandeurs pourront aller chercher leur console chèrement acquise le jour de leur sortie en magasin (ou payer des frais de port pour se la faire livrer).

Micromania continue donc de brosser dans le sens du poil ses clients en proposant l’offre « Xbox All Access » – qui consiste à payer 24 mois d’abonnement pour avoir une console Xbox et le Xbox Game Pass Ultimate – directement sur son site internet. Auparavant, il fallait se rendre en boutique pour souscrire à cet abonnement. Si c’est votre intention, c’est par ici. Le Xbox All Access permet d’obtenir une console Xbox en payant un abonnement mensuel (dont le prix dépend du modèle en question), et surtout de la garder au bout de 24 mois. La bonne nouvelle, c’est que cette offre est aussi valable pour les nouvelles consoles Xbox qui arrivent très prochainement : la Xbox Series X est à 32,99 € par mois pendant 24 mois, et ce prix est de 24,99 € pour la Series S. Dans les deux cas, deux ans d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate sont compris dans l’offre. Pour rappel, le coût de l’abonnement au Xbox All Access est de 21,99 € pour la Xbox One S. Les deux nouvelles consoles de Microsoft débarqueront le 10 novembre prochain. En attendant, venez donc jeter un coup d’œil à notre prise en main des nouvelles consoles.