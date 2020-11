One More Thing : Apple nous convie à un nouvel événement le 10 novembre

Apple nous donne rendez-vous le 10 novembre prochain pour une troisième conférence depuis le mois de septembre ! Cette fois-ci, la firme pourrait en profiter pour présenter ses nouveaux Mac équipés de ses puces maison, les Apple Silicon.

Jamais deux sans trois ! Après avoir dévoilé ses nouveaux iPad et nouvelles Apple Watch mi-septembre, et ses nouveaux iPhone 12 au mois d’octobre, la firme à la Pomme nous convie (virtuellement) à un troisième événement le 10 novembre prochain ! Baptisé « One More Thing », cette keynote surprise n’était pas spécialement attendue, même si l’on pressentait l’arrivée de nouveaux produits Apple d’ici la fin de l’année.

Pour l’heure, les produits que pourraient annoncer Apple lors de ce nouvel événement restent bien énigmatiques, mais on imagine qu’Apple devrait y dévoiler ses nouveaux Mac. Mieux encore, on pourrait y découvrir les tout premiers ordinateurs pommés équipés des puces maison d’Apple, les Apple Silicon, dévoilés en partie au cours de la dernière WWDC. Cette transition – attendue pour cette fin d’année – marque un important virage pour Apple, qui était resté fidèle à Intel pour ses processeurs depuis 2005.

Chez Apple, le « One More Thing » n’est pas une phrase qu’on prend à la légère. C’était le credo de feu Steve Jobs lorsqu’il s’apprêtait à dévoiler un produit totalement novateur. Elle a depuis été prononcée avant la présentation de l’Apple Watch, fin 2015, et au moment de la présentation de l’iPhone X, en 2017. On peut donc s’attendre à un gros morceau le 10 novembre prochain. Reste à savoir quel Mac passera en premier à l’Apple Silicon. Serait-ce ce fameux iMac totalement remanié, pressentie tout au long de l’année, un nouveau MacBook Pro 14,1 pouces, ou un tout autre produit encore jamais vu ? On sera évidemment là le 10 novembre pour débriefer les nouveautés !

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Apple est-il en train de tuer l’ordinateur ?