BlizzCon : la prochaine convention en ligne de Blizzard sera gratuite

Coronavirus oblige, la prochaine convention de Blizzard qui se tiendra en février se tiendra intégralement en ligne. La bonne nouvelle est qu’elle sera aussi totalement gratuite.

Voilà qui met un peu de baume au cœur à l’heure ou les événements en ligne sont les seuls que l’on peut ajouter à l’agenda. Blizzard a en effet annoncé que sa prochaine BlizzCon qui se tiendra en février 2021 sera totalement gratuite. Habituellement, seules certaines parties de l’événement, la cérémonie d’ouverture notamment, peuvent être regardées sans débourser un sou. Pour le reste des séquences (panels avec les développeurs, concours de cosplay, etc.), il faut en temps normal acheter un ticket virtuel. Ce ne sera pas le cas l’an prochain.

« Nous voulons que ce soit une grande célébration virtuelle, donc BlizzConline sera un événement que l’on peut regarder et auquel on peut participer gratuitement » a annoncé sur YouTube, Allen Brackle président de Blizzard.

La BlizzConline se tiendra les 19 et 20 février. Elle devrait bien sûr contenir son lot d’annonces à propos d’Overwatch 2 et Diablo 4 L’événement sera aussi à l’occasion de célébrer le trentième anniversaire de Blizzard.

Reste à voir si malgré la crise sanitaire (qui amène 95% des équipes de Blizzard à télétravailler), l’éditeur parvient à séduire les joueurs. L’organisation d’une convention virtuelle n’a pas grand chose à voir avec celle d’une convention physique et réussir à créer un vrai « événement » en ligne n’est pas une mince affaire. Blizzard a toutefois l’air de concocter un programme bien rempli et promet déjà des défilés de cosplay, des concours d’artworks et de narration ainsi que la traditionnelle Marche de Murlocs.