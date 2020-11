Xbox Series X|S : les applications disponibles le jour J dévoilées

Netflix, Disney+, Hulu mais aussi Apple TV : la liste des applications de divertissement disponibles au lancement de la nouvelle console Xbox est déjà longue.

Sept ans après le lancement de la Xbox One, la filiale de Microsoft lancera dans quelques jours sa toute nouvelle génération de machines, sobrement baptisée Series X|S. Tout comme la PlayStation 5 avant elle, la console américaine sait qu’elle ne devra cette fois pas compter que sur un solide catalogue de jeux à son lancement, mais aussi s’imposer comme un véritable hub multimédia pour ses utilisateurs. C’est sans doute dans cette optique que Xbox a dévoilé hier la liste non exhaustive des applications qui seront accessibles dès le 10 novembre prochain sur la console :

Netflix

Disney +

HBO Max

Spotify

Youtube

Amazon Prime Video

Hulu

NBC

Paon

Vudu

FandangoNow

Tic Sky Go

Maintenant TV

Billet Sky

Sans surprise, les joueurs pourront retrouver l’ensemble des services déjà accessibles sur Xbox One, à savoir Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Sky Go, YouTube, Now TV ou encore Spotify. Cependant, la Xbox Series X|S (et la Xbox One de manière rétroactive) proposera désormais une compatibilité avec l’application Apple TV. À noter que la liste dévoilée par le géant américain n’est qu’un aperçu des possibilités offertes sur la machine, puisque d’autres applications seront également compatibles « day-1 » tandis que certaines rejoindront le catalogue en cours de route.

Cerise sur le gâteau, la Xbox Series X|S permettra de profiter de l’ensemble de ces applications de divertissement de manière parfaitement optimisée, promet Microsoft dans un communiqué relayé par le site Eurogamer : “Ces innovations audiovisuelles vont transformer vos habitudes de divertissement en vous proposant une qualité d’image sans précédent, une luminosité, un contraste, des couleurs et un niveau de détail incroyables, accompagnés par un son immersif qui vous transportera vers de nouveaux mondes”. Enfin, un onglet spécialement dédié au divertissement sera désormais accessible directement depuis l’interface principale de la Xbox Series X|S et devrait mettre en avant les derniers contenus disponibles, aussi bien télévisuels que musicaux.