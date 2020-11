Nikon propose dès maintenant un nouvel utilitaire vous permettant d’utiliser un appareil photo de la marque comme webcam. De quoi épater vos interlocuteurs en visioconférence en leur offrant une qualité sans commune mesure avec celle d’une webcam.

Les temps que nous traversons sont bien délicats pour les constructeurs d’appareils photo, souffrant de l’absence de voyages et donc de touristes, et de ce fait, de potentiels clients pour leurs appareils. Et cela, c’est sans compter sur la baisse progressive des ventes d’appareils photo, cannibalisées d’année en année par les smartphones, qui continuent d’évoluer en matière de photographie. Pourtant, cela n’empêche pas les marques de trouver des arguments nouveaux à faire valoir durant cette période de confinement… comme la possibilité d’utiliser votre appareil photo comme webcam en visioconférence, et ainsi d’offrir une qualité incomparable à vos destinataires !

C’est en tout cas ce que propose le constructeur japonais mythique Nikon, qui vient tout juste de lancer un petit utilitaire permettant d’utiliser un appareil de la marque comme webcam, que ce soit sur un PC Windows 10 ou un Mac. Le logiciel est particulièrement simple d’accès. Après téléchargement et installation, il vous suffit de l’ouvrir et de connecter directement votre appareil photo Nikon à votre ordinateur par un câble USB. Pour afficher le flux vidéo provenant de votre appareil et non de votre webcam, il vous faudra alors changer la source vidéo dans le logiciel de visioconférence utilisée, qu’il s’agisse de Zoom, Google Meet ou encore Messenger Rooms.

Voici tous les modèles compatibles avec cet utilitaire : Nikon Z7 II, Nikon Z7, Nikon Z6 II, Nikon Z6, Nikon Z5, Nikon Z50, Nikon D6, Nikon D5, Nikon D850, Nikon D810, Nikon D780, Nikon D750, Nikon D500, Nikon D7500, Nikon D7200, Nikon D5600, Nikon D5500, Nikon D5300 et, enfin, Nikon D3500. Pour télécharger Webcam Utility, c’est par ici que ça se passe. Cette initiative rappelle celle de Canon, Panasonic et de Sony, qui proposent tous un utilitaire de la sorte pour leurs appareils. Maintenant, les utilisateurs d’appareils siglés Nikon pourront également profiter d’une qualité sans commune mesure avec ce que peut proposer une webcam intégrée à un ordinateur, aussi bonne soit-elle.