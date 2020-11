Amazon Prime Video va accueillir Palm Springs et sa boucle temporelle

Un petit air d’Un Jour sans fin sur Amazon Prime Video, avec cette nouvelle comédie romantique qui sortira début 2021 en France, et baptisée « Palm Springs ».

Mis à l’honneur au célèbre Festival du film de Sundance en janvier 2020, Palm Springs est une comédie romantique taillée pour le cinéma mais qui finira, comme beaucoup d’autres productions hollywoodiennes, sur une plateforme de streaming. Le film a d’ailleurs battu le record du film vendu le plus cher à Sundance, Neon et Hulu ayant déboursé 22 millions de dollars pour s’en procurer les droits de diffusion. D’abord sorti en juillet 2020 aux États-Unis, Palm Springs a été acclamé par la critique (score de 94% sur le site web Rotten Tomatoes), notamment pour son habile mélange des genres, entre comédie romantique et film fantastique.

Dans Palm Springs, deux invités à un mariage, Nyles et Sarah, se retrouvent bloqués dans une boucle temporelle. Un pitch qui rappelle un peu celui d’un autre film sorti en 1993, Un jour sans fin, qui mettait l’infortuné Phil Connors, interprété brillamment par Bill Murray, dans une situation très similaire à celle des protagonistes de Palm Springs. En effet, il était obligé de revivre sempiternellement la même journée, ce qui donnait lieu à de nombreuses situations comiques. La comédie avait été un des plus gros succès au box-office de l’année 1993. Une réussite qui a peut-être inspiré Max Barbakow, qui réalise son premier film avec Palm Springs.

La comédie romantico-fantastique met à l’affiche Andy Samberg (Jake Peralta dans la série policière comique Brooklyn 99) et Cristin Milioti (How I met your mother, Black Mirror, Fargo…). On retrouve également au casting l’acteur oscarisé J.K Simmons (pour un second rôle dans l’excellent Whiplash). Pour le moment orphelin d’une date précise de sortie en France, le film devrait être disponible sur Amazon Prime Video France début 2021, d’après le communiqué de presse de l’entreprise américaine.