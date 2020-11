WhatsApp : une nouvelle fonctionnalité pour faire de la place

WhatsApp est souvent un bon moyen de s’envoyer photos, vidéos et autres GIF. Le problème, c’est que tout cela encombre votre téléphone très rapidement sans même que vous ne vous en rendiez compte. Cette nouvelle fonctionnalité devrait vous aider à mettre un peu d’ordre.

En 2014, Facebook avait payé 22 milliards de dollars pour acquérir l’application pour smartphone WhatsApp. S’il ne s’agit que d’une simple application de messagerie instantanée, elle bénéficie d’une popularité exponentielle depuis sa création, en 2009. La possibilité de créer des groupes, de communiquer via une connexion internet ou un réseau mobile, et la facilité d’échange d’un certain nombre de formats (vidéos, photos, GIF), sont autant d’éléments qui expliquent cet immense succès mondial. Le problème, c’est que ces échanges, en particulier s’ils sont garnis de photos ou de vidéos en haute définition, ont tendance à sérieusement encombrer votre téléphone. WhatsApp a donc enfin remédié à ce problème avec cette fonctionnalité qui facilite la gestion du stockage, directement depuis l’application.

Si WhatsApp disposait déjà d’une option pour nettoyer les divers fichiers stockés, cette mise à jour apporte une gestion bien plus poussée des données échangées via l’application. Il suffit d’aller dans les paramètres, puis dans la section « utilisation données et stockage », et enfin dans « gérer le stockage » pour découvrir une toute nouvelle interface, bien plus claire et intuitive qu’auparavant. Les données sont triées par taille et vous pouvez prévisualiser les fichiers avant de décider d’éventuellement les supprimer. Il n’y a plus qu’a sélectionner ce que vous voulez effacer et le tour est joué.

Cette mise à jour va plus loin : elle divisera les fichiers en deux catégories. D’un côté, les fichiers de plus de 5 Mo et, de l’autre, ceux qui ont été « transmis à plusieurs reprises ». En outre, l’application vous avertira si votre stockage est surchargé. Cette nouvelle fonctionnalité devrait être disponible dans la semaine pour les utilisateurs dans le monde entier.