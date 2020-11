Produits non essentiels : un élu appelle à interdire leur vente sur Amazon et les autres GAFA

Face à la concurrence jugée déloyale des GAFA envers les petits commerçants, le gouvernement pourrait interdire aux sites marchands de vendre des produits non essentiels.

Depuis le début du confinement, de nombreux petits commerces ont été contraints de fermer leurs portes. Les grandes enseignes quant à elles, ont pour la plupart été autorisées à ouvrir, à condition de ne vendre que des produits considérés comme essentiels par un récent décret gouvernemental publié au Journal officiel. De leur côté, en revanche, les plateformes de vente en ligne à l’instar d’Amazon, Rakuten ou Cdiscount, n’ont subi aucune restriction, et restent particulièrement sollicitées par le public, notamment à l’approche de Noël, qui aura lieu dans un peu plus d’un mois. C’est une aubaine pour les géants du web, qui, grâce à ce nouveau confinement, parviennent à truster une importante part de marché à la barbe des commerces restés fermés.

Face à cette situation, le député Les Républicains Arnaud Viala demande que les “sites Internet et GAFA” soient soumis aux mêmes “restrictions sur la vente de biens non essentiels”. Un moyen selon lui d’éviter la concurrence déloyale des sites de e-commerce, qui risquent de s’imposer cette année comme “l’unique moyen pour les Français de réaliser leurs achats de fin d’année”.

Pénaliser les GAFA pour rééquilibrer la balance

Avec plusieurs sites dans le viseur, allant du géant américain Amazon à d’autres plateformes, comme le Français Cdiscount et le Japonais Rakuten, le député estime que les restrictions imposées par sa proposition devraient en réalité concerner l’ensemble des plateformes de e-commerce exerçant en France, rapporte le site BFM Tech. “Tous les sites qui ont un panel très large de produits non essentiels doivent contribuer à l’effort que font actuellement les Français dans le cadre de ce nouveau confinement, et il faut aller au bout de la démarche déjà engagée”. Reste à voir ce que le gouvernement pense de cette proposition. Une chose est sûre, les GAFA sont dans le viseur de nombreux commerçants et notamment du Conseil national des centres commerciaux qui réclame l’annulation du Black Friday cette année.