Xiaomi : son plan secret pour devenir le maître de la photo sur smartphone

Même si la marque est avant tout connu pour ses « flaghship killer », ses smartphones au rapport qualité-prix imbattable, Xiaomi a entrepris une importante montée en gamme cette année. Le résultat, ce sont les Mi 10, Mi 10 Pro et Mi 10 Ultra, des smartphones résolument haut de gamme qui jouent désormais dans la cour des grands, sur un secteur campé par des noms comme Apple, Samsung ou encore Huawei. Le Xiaomi Mi 10 Ultra, notamment, s’est hissé à la seconde place du classement DXoMARK, juste derrière l’excellent Huawei Mate 40 Pro. Mais la marque ne compte pas s’arrêter là et s’apprêterait à dévoiler une importante nouveauté sur le terrain de la photographie mobile : un capteur télescopique rétractable !

D’après Android Authority, Xiaomi compterait prochainement doter ses smartphones d’un tout nouveau capteur photo qui pourrait changer la donne. Il s’agit d’un objectif télescopique doté d’une très grande ouverture, capable de capturer 300% de lumière de plus par rapport à une optique ordinaire, et qui disposerait d’une clarté 20% plus élevée. Cet objectif serait rétractable, un peu à la façon de certains appareils photo compacts. La valeur du zoom qu’il offrira reste, en revanche, inconnue.

#Xiaomi

Zeng Xuezhong, president of Xiaomi’s mobile phone division, announced, Xiaomi has successfully independently developed a new retractable lens technology. Xiaomi telescopic lens has a large aperture, and the amount of light is increased by 300%.#MIDC #MIDC2020 pic.twitter.com/6ZMhejBqfY

— Nishant Pathak (@NishantBareilly) November 5, 2020