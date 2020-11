Des jouets Star Wars abandonnés font la fortune d’un couple anglais

443 000 euros. C’est la valeur de ces jouets Star Wars que ce couple de Britanniques vivant à Stourbridge (centre de l’Angleterre) a trouvé dans des sacs poubelles. Un avertissement pour ceux qui voudraient faire de la place chez eux et perdre de potentiels trésors.

Ce n’est pas tout à fait dans une benne à ordure que ce couple résidant à Stourbridge (Midlands de l’Ouest, Angleterre) a trouvé ces jouets Star Wars, mais dans un garage rempli de sacs poubelles. Mais même si leur voisin, qui a accumulé une quantité hallucinante de bric-à-brac dans son garage, n’a pas jeté à la poubelle ces jouets, il va sans nul doute regretter sa négligence. En effet, la valeur de ces bricoles inspirées de la célèbre saga cinématographique atteignent une valeur astronomique de 400 000 livres Sterling, soit 443 000 euros. Au passage, c’est un signe flagrant de la notoriété de la saga créée par George Lucas, 43 ans après la sortie au cinéma du premier Star Wars, Un nouvel espoir.

Le couple britannique n’avait aucune idée de l’importance de ces jouets et c’est leur fils qui a eu l’idée salvatrice de faire appel à un commissaire-priseur. Le fait que certaines figurines soient encore intactes et dans leur emballage a sans doute motivé l’initiative de ce Britannique. Par exemple, les sacs poubelles contenaient la figurine d’un commandant de Star Destroyer (l’emblématique et gigantesque croiseur interstellaire de l’Empire dans Star Wars), qui a été vendu 32.500 livres (plus de 36.000 euros). Il s’agissait d’un des seuls exemplaires connus à être dans son emballage d’origine. Parmi les autres objets vendus, une figurine de Jawa (petit extraterrestre encapuchonné présent dans le premier Star Wars) ou encore des figurines de l’épisode VI (Le retour du Jedi).

Le business de revente d’objets Star Wars n’est pas prêt de décliner. La saga de science-fiction est sans doute celle qui est le plus susceptible de faire vendre des objets de collections toujours plus coûteux. En 2016, une figurine du fameux chasseur de primes Boba Fett a été adjugée aux enchères pour la modique somme de 34 000 dollars. Avec The Mandolarian, dont le début de la saison 2 est disponible sur Disney+ depuis la semaine dernière, la hype Star Wars n’est pas prête de retomber.