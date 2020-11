iPhone 12 : il faudra casser sa tirelire pour le Magsafe Duo

149 euros. C’est le prix que vous coûtera le MagSafe Duo, ce petit accessoire d’Apple vous permettant de recharger simultanément un iPhone 12 et une Apple Watch.

Apple a l’habitude de fixer des tarifs très élevés sur ses produits. On pense notamment, au Magic Keyboard de l’iPad, lancé au printemps dernier, et qui monte jusqu’à 400 euros pour la version 12,9 pouces. La firme se livre de nouveau à ce sport avec l’accessoire pour iPhone 12 et Apple Watch MagSafe Duo. Ce petit accessoire d’Apple vous permettant de recharger simultanément un iPhone 12 et une Apple Watch vous coûtera en effet près de 149 euros sur le store officiel d’Apple !

Présenté à la dernière conférence d’Apple lorsque la firme dévoilait son nouveau système de rechargement MagSafe pour iPhone, le MagSafe Duo se présente sous la forme d’un deux-en-un qui peut se plier pour le transport. Sauf qu’il a beau pouvoir recharger deux appareils, il n’est pas vendu deux fois, mais bien trois fois plus cher que le MagSafe simple, quant à lui disponible pour 50 euros. À ce prix, on ne bénéficie pas d’une recharge plus rapide (toujours fixée à 15W sur les iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, et 12W sur l’iPhone 12 Mini), ni même d’adaptateur : seul un câble Lightning vers USB-C d’un mètre est inclus dans la boite.

En parallèle, Apple a également lancé d’autres accessoires, dont une pochette en cuir compatible MagSafe pour iPhone 12, qui est également vendue à 149 euros. Celle-ci est disponible en bleu baltique, rose agrume, havane et rouge. On retrouve aussi une coque en cuir MagSafe classique, disponible en bleu baltique, pavot de Californie, havane, noir et rouge à 65 euros. A noter que ces deux accessoires sont susceptibles d’avoir « de légères empreintes » lorsqu’ils sont « au contact des accessoires MagSafe », précise Apple sur son site.