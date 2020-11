Google Stadia préparerait une arrivée optimisée sur iPhone et iPad

Le service de jeu en streaming de Google devrait très prochainement officialiser une nouvelle compatibilité avec les appareils tournant sous iOS.

Dernier écosystème à ne pas avoir accès à Google Stadia, Apple devrait bientôt bénéficier (enfin) d’une prise en charge optimisée du service de cloud gaming de Mountain View. Première surprise inattendue : la Pomme a ainsi réintroduit sur l’App Store l’application Stadium, un navigateur web imaginé par Google, qui permettait aux utilisateurs d’iPhone et iPad d’avoir directement accès au catalogue proposé par Stadia. Accessible dans sa version 1.2, le navigateur promet une compatibilité toujours de mise entre la machine et la manette officielle Stadia. En revanche, rapportent de nombreux joueurs, cette nouvelle version de Stadium s’avère beaucoup moins stable que la première en ce qui concerne la prise en charge des manettes Bluetooth, et notamment Xbox et PS4. Dans un billet publié sur son blog, le développeur Zachary Knox explique que “les contrôleurs Bluetooth peuvent fonctionner (…) mais iOS ne semble pas toujours transmettre l’information. Cela a fonctionné plusieurs fois, mais pas à chaque fois que j’ai essayé”.

Autre solution pour les abonnés Stadia sur iOS, Google pourrait très bientôt être officiellement optimisé sur les navigateurs Safari avec iOS 14, du moins si l’on en croit les informations du YouTubeur Gem Stadia, rapporte le site de 9to5Google. Le vidéaste aurait en effet découvert dans le code de Stadia, la preuve d’une prise en charge prochaine et optimisée pour le navigateur Safari. Ainsi, Google rejoindrait la désormais longue liste des services de cloud gaming contraints de contourner les restrictions imposées par Apple sur ses plateformes, en passant directement par le navigateur web de la marque à la pomme. Une solution déjà officialisée par Luna, le service de cloud gaming d’Amazon, ou plus récemment GeForce Now de Nvidia, désormais accessible sur iOS.