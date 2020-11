Des personnes malintentionnées pourraient-elles dérober vos mots de passe grâce à… vos mouvements d’épaules durant une visioconférence ? Cela semble irréaliste, pourtant la technique fonctionnerait, d’après cette nouvelle étude américaine.

Après avoir eu vent de cette nouvelle étude, vous risquez de faire attention à vos mouvements lors d’une visioconférence… D’après des chercheurs de l’Université du Texas à San Antonio et de l’Université de l’Oklahoma, il serait en effet possible de deviner les mots que vous tapez sur votre clavier simplement en observant vos épaules, et ainsi parvenir à mettre la main sur… vos mots de passe. « Si un participant à un appel vidéo ne fait pas attention, il peut révéler ses informations privées à d’autres participants sans s’en rendre compte » affirme l’étude, avant d’expliquer comment ces mouvements d’épaules peuvent vous trahir et à quel point la méthode s’avère précise. En analysant différents mouvements d’épaules et en couplant ces données avec un éventail de mots parmi les plus utilisés en langue anglaise, les chercheurs sont parvenus à détecter avec 93% de précision les phrases qui étaient tapées par leurs interlocuteurs lors d’une visioconférence.

Selon ces chercheurs américains, cette technique constituerait une importante faille de sécurité pour les utilisateurs. Un pirate pourrait, en théorie, s’infiltrer dans une de vos conversations Zoom, Skype ou Google Meet et l’utiliser pour deviner les mots que vous tapez, dont vos mots de passe. Les chercheurs ont par ailleurs effectué une expérience en conditions réelles afin de démontrer cette possibilité. Durant cette simulation, de faux hackers sont parvenus à mettre la main sur 18% des mots de passe tapés durant une visioconférence. Les chercheurs à l’origine de cette étude indiquent que c’est la qualité en hausse des services de visioconférences qui a engendré cette faille de sécurité. Ils conseillent fortement d’utiliser les fonctions permettant de flouter l’arrière-plan ou les épaules dès lors que vous tapez du texte – et plus particulièrement des mots de passe – au cours d’une visioconférence. Pour l’heure, il n’est absolument pas prouvé que cette technique est mise en pratique par des pirates, mais sait-on jamais.