« One More Thing » : comment suivre l’Apple Keynote de ce soir ?

Ce soir, à 19 heures (France), Apple présentera sa troisième Keynote en trois mois, intitulée « One More Thing. »

Ce soir, Apple tiendra sa troisième conférence numérique en trois mois. Cette nouvelle Keynote, intitulée « One More Thing » (en référence à la phrase fétiche de Steve Jobs), aura lieu ce mardi 10 novembre à partir de 19 heures (heure de Paris) depuis les locaux d’Apple Park, à Cupertino en Californie. Pour la suivre, il suffira de se rendre sur le site officiel de l’événement ou bien sur la retransmission en direct prévue sur la chaîne officielle YouTube d’Apple. Pour les curieux, le Journal du Geek couvrira la conférence avec des résumés et des récapitulatifs des différentes annonces pendant et après la conférence de ce soir.

Un nouveau Mac ? Un nouveau casque ? Quoi d’autre ?

Comme à l’accoutumée avant un tel événement, les rumeurs vont bon train sur ce que la firme compte dévoiler ce soir. En septembre, Apple avait présenté ses nouveaux iPad et sa dernière gamme d’Apple Watch. Le mois dernier, la firme fondée par Steve Jobs avait introduit ses nouveaux iPhone 12. Cette fois, selon plusieurs rumeurs, elle aurait l’intention de lever le voile sur ses nouveaux ordinateurs, portables et fixes. Trois nouveaux Macbooks, équipés des puces A14X dernier cri, seraient au rendez-vous. Un iMac, armé d’une nouvelle puce Apple Silicon, et une version miniature, sous Apple AX, de la tour Mac Pro, présentée l’an dernier, pourraient aussi être de la partie.

Outre l’informatique, cette Keynote pourrait aussi être branchée gadgets. Apple aurait pour objectif de commercialiser un nouveau casque connecté, Apple AirPods Studio, pour concurrencer les FreeBuds Studio de Huawei. Néanmoins, un problème de production serait survenu qui repousserait sa commercialisation à l’an prochain. Par ailleurs, pour respecter la tradition disruptive du « one more thing » de Steve Jobs, Apple pourrait présenter un tout autre genre d’objets connectés : l’Apple Glass, des lunettes connectées en réalité mixte, serait le principal candidat.