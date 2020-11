PS5 : bonne nouvelle, les jeux ne seront pas zonés !

Jeux Vidéo Par Remi Lou le 10 novembre 2020 à 11h15

Sony confirme que sa nouvelle console et ses jeux ne seront pas zonés, ce qui signifie qu’il vous sera possible de jouer à des titres japonais sur votre console européenne, par exemple. De plus, le PlayStation Now sera bel et bien disponible sur PS5, ce qui élargit considérablement son catalogue vidéoludique.