Il s’agit d’un nouveau partenariat de taille pour Microsoft. EA Play, le service de jeu vidéo par abonnement du développeur américain Electronic Arts, est compris dans l’abonnement du Xbox Game Pass Ultimate, qui donne déjà accès à des jeux offerts aux joueurs qui y ont souscrit. Cette nouvelle offre commence aujourd’hui, le 10 novembre.

Microsoft a bien l’intention de mettre toutes les chances de son côté à l’occasion de l’arrivée de la nouvelle génération de Xbox, qui débarque aujourd’hui, le 10 novembre. En effet, comme on vous l’avait annoncé en septembre dernier, l’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate qui, à l’instar du PS Plus de Sony, offre de nouveaux jeux chaque mois moyennant un paiement mensuel ou annuel, s’enrichit dès aujourd’hui d’un autre abonnement vidéoludique, l’EA Play. Une véritable affaire puisqu’il n’y a aucun frais supplémentaire et cette offre est valable sur Xbox One comme sur les nouvelles Xbox Series X & S.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas le développeur américain Electronic Arts, précisons qu’il est notamment derrière de nombreux jeux adaptés de la franchise cinématographique Star Wars (dont les récents Star Wars Jedi : Fallen Order et Star Wars Squadrons), ainsi que d’un certain nombre de jeux sportifs, la licence FIFA en tête. EA Play, son service de jeu vidéo par abonnement, propose un accès limité à près de 60 jeux développés par le studio, mais aussi des défis et des récompenses in-game exclusives. Pour le moment disponible sur console, le service sera ajouté pour Windows 10 via l’application Xbox pour PC et l’application EA Desktop (en bêta pour le moment). Même si Microsoft ne s’est pas payé EA comme il a acquis Bethesda, il s’agit tout de même d’un beau partenariat et d’un très bon argument de vente pour ses nouvelles consoles.

Autre avantage de taille, EA a développé certains de ses plus grands titres pour le Cloud Gaming avec Xbox Game Pass Ultimate. Ce service, encore en phase de bêta chez Microsoft, permettra aux abonnés de jouer à sept jeux EA sur leur smartphone, dès le 10 décembre prochain. La liste comprend Les Sims 4, Madden NFL 20, Unravel 2, Dragon Age Inquisition, Mirror’s Edge Catalyst, Mass Effect Andromeda et Plants vs. Zombies Garden Warfare 2.