« McPlant », le nouveau burger de McDonald’s avec de la fausse viande

La célèbre chaîne de fast-food travaille sur un nouveau « burger » sans viande, dans la perspective d’élargir sa clientèle. Aussi insolite que cela puisse paraître, ce nouveau sandwich vegan portera le nom de « McPlant ».

Burgers bien juteux, nuggets de poulet, poisson frit, croques-monsieur… Le menu de McDonald’s n’est pas vraiment alléchant pour un consommateur allergique (par principe) à la viande. Or, ce type de client se multiplie dans le paysage commercial actuel, si bien qu’aujourd’hui, très peu de restaurants (fast-food ou non) ne proposent pas de menus végétariens voire vegans dans leur carte. Bref, la tendance est là, et elle a manifestement pris suffisamment d’importance pour que la chaîne de restauration rapide la plus puissante au monde s’y attarde. En effet, le géant américain travaille actuellement sur un burger vegan, que certaines personnes mal-intentionnées pourraient qualifier de « faux burger ».

Il est vrai que ce type de burger est conçu dans le seul but de ressembler, en apparence comme en goût, à un burger qui contient de la viande. Le « McPlant », petit nom de ce futur burger, ne fait pas exception à la règle, et McDonald’s compte bien faire un sandwich similaire aux produits emblématiques du clown Ronald. Comme son nom l’indique, le McPlant devrait être à base de plante (« végétaux, laitue, et tomate ») et va sans nul doute s’appuyer sur les substituts de viande, un type d’aliment déjà produit par certaines entreprises comme Beyond Meat ou Impossible Food, par exemple. Si le nouveau sandwich de McDonald rencontre le succès escompté, il devrait donner naissance à une toute nouvelle gamme de produits vegans.

Même si ce nouveau burger constituerait une petite révolution pour un fast-food spécialisé dans la viande, McDonald’s est en réalité un peu en retard dans le monde du business vegan. Non seulement il existe déjà des enseignes spécialisées dans le véganisme, mais les concurrents directs de McDo proposent déjà depuis un certain temps des menus pour les non-carnistes. C’est le cas de Burger King, de Subway, ou encore de KFC, qui se fournit chez Beyond Meat. Faut-il se sentir coupable d’aller consommer dans un fast-food qui vend à 90% des produits à base de viande, même pour y déguster un sandwich vegan ? À vous de voir.