WhatsApp : le chiffrement de bout en bout menacé par l’UE ?

Depuis son lancement, WhatsApp est devenue une solution de choix pour de nombreux utilisateurs désireux de converser en privé. L’application conserve en effet vos conversations bien à l’abri en les chiffrant de bout en bout, une particularité que l’on retrouve sur d’autres applications telles que Signal ou encore Telegram. Néanmoins, ce chiffrement de bout en bout pourrait prochainement s’affaiblir considérablement. Le Conseil de l’Union européenne aurait en effet adopté un projet visant à obliger les opérateurs des messageries sécurisées comme WhatsApp à permettre aux services de renseignement d’outrepasser le chiffrement pour accéder aux messages échangés, comme le révèle la radio autrichienne ORF.at, relayé par 01net.

BREAKING: Austrian press reporting EU Council of Ministers have an 'almost complete' resolution on the table to ban end to end encryption on apps like @whatsapp & @signalapp. Waiting on further reporting. https://t.co/jgLfsGnn9Q pic.twitter.com/p07WFfJaB4

— John Scott-Railton (@jsrailton) November 8, 2020