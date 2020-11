Honor 10X Lite : un look premium à moins de 200 euros

Honor dévoile le Honor 10X Lite, une version allégé de son 10X paru en Asie, mais jamais en Europe. À moins de 200 euros pendant sa période de précommande, il dispose d’arguments indéniables sur cette gamme de prix.

Si les rumeurs d’une séparation de Huawei et Honor s’accumulent, la filiale continue les lancements comme si de rien n’était. Honor vient en effet de dévoiler son Honor 10X Lite, un nouveau smartphone au look moderne et à la fiche technique alléchante. Il fait suite au 10X, lancé au printemps dernier en Chine, mais qui n’avait hélas jamais été lancé dans nos régions. C’est bien le cas du 10X Lite, qui conserve en grande partie les arguments de son grand frère.

À l’avant, on retrouve tout d’abord ce grand écran bord à bord de 6,67 pouces (Full HD+) doté d’un poinçon centré pour accueillir la caméra frontale de 8 MP. À l’arrière, on profite d’un module photo comprenant pas moins de quatre capteurs, dont un objectif principal de 48 MP, un super grand angle de 8 MP, une caméra macro de 2 MP ainsi qu’un assistant de profondeur de 2 MP. La caméra principale permet notamment aux utilisateurs de capturer des images très nettes en plein jour, mais aussi dans des environnements à faible luminosité.

Pour alimenter tout ce beau monde, on retrouve un SoC Kirin 710A accompagné de 4 GO de RAM et 128 Go de stockage (extensible via microSD). On retrouve également une imposante batterie de 5 000 mAh qui promet une autonomie impressionnante, d’autant plus que le smartphone est aussi compatible avec la SuperCharge en 22,5W pour le recharger entièrement en « seulement 95 minutes », précise la marque. Le tout tourne sous EMUI 10.1, et, comme on s’en doute désormais au lancement d’un smartphone estampillé Honor ou Huawei, il embarque l’AppGallery, et pas le Play Store de Google.

Le Honor 10X Lite est d’ores et déjà disponible en précommande jusqu’au 20 novembre. Si vous le précommandez chez Fnac, Darty ou Boulanger, vous bénéficierez d’une réduction immédiate de 30 euros ainsi que d’un bracelet connecté Honor Band 5 offert. Pendant cette période de précommande, le smartphone passe donc sous la barre des 200 euros, mais il sera vendu 229 euros à sa sortie.