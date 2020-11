Apple : pas d’iPhone SE début 2021 ?

D’après Ming-Chi Kuo, un nouvel iPhone SE – qu’il s’agisse d’une version « Plus » ou d’un nouveau modèle – ne serait pas prévu au printemps prochain. Un autre analyste suppose qu’il faudra attendre 2022 pour avoir droit à une nouvelle génération.

Au printemps, Apple renouvelait son iPhone SE, quatre ans après le lancement de la première génération. L’iPhone SE (2020) reprend exactement la même stratégie que son ainé : un châssis d’ancienne génération (ici, celui de l’iPhone 8), mais d’excellentes performances avec une puce récente, l’A13, également présente dans les iPhone 11. Surtout, le smartphone est vendu sous la barre des 500 euros, représentant la porte d’entrée idéale vers l’univers d’Apple pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas se ruiner dans un téléphone. Pour autant, après avoir testé le smartphone, on trouvait qu’il y avait un certain manque dans la gamme d’Apple, puisque l’iPhone SE n’est pas accompagné d’une déclinaison « Plus », comme avait pu l’être l’iPhone 8 dont il s’inspire largement. Cette version XL de l’iPhone SE était pressentie pour le début de l’année prochaine. Il semble finalement qu’il faille tirer une croix dessus, d’après Ming-Chi Kuo, le plus célèbre des analystes d’Apple.

D’après Kuo, non seulement il ne faudrait pas attendre de déclinaison « Plus » de l’iPhone SE, mais il faudrait aussi abandonner l’idée de voir un successeur au smartphone au printemps prochain, comme les rumeurs le laissaient penser. Dans une note, l’analyste explique que l’un des fournisseurs d’Apple impliqué dans la fabrication de l’iPhone SE ne pourrait pas augmenter sa production avant le second semestre 2021, au mieux. Cela supposerait qu’un nouveau modèle ne pourrait pas voir le jour au cours du printemps prochain, soit un an après le lancement de l’iPhone SE 2020.

En attendant, des rumeurs circulent déjà sur la nouvel itération de l’iPhone SE, dont le lancement ne serait pas pour tout de suite. Ross Young, fondateur de DisplaySearch, affirme que ce nouvel iPhone SE pourrait être annoncé au printemps 2022. La firme en profiterait pour abandonner définitivement son design aux larges bordures avec bouton Home pour reprendre le châssis de l’iPhone XR et son écran bord à bord de 6,1 pouces. En attendant, si vous cherchez un iPhone compact au tarif « convenable », il y a toujours l’iPhone 12 Mini, qui sort ce vendredi. Certes, il est plus cher (à partir de 809 euros), mais il profite d’un écran OLED bord à bord ainsi que d’une puce A14 bien plus véloce que l’A13, déjà très puissante.