Garmin propose le suivi de grossesse pour certaines montres connectées

Dans la dernière mise à jour de son application, Garmin s’intéresse aux femmes enceintes en proposant des fonctions de suivi et des conseils spécifiques à la grossesse.

Les montres connectées et autres trackeurs d’activité sont un outil de suivi de santé et d’activité physique intéressant. Mais une fonction reste (étrangement) assez absente dans le secteur : le suivi de grossesse. Du côté de chez Garmin, on s’est penché sur le sujet avec l’arrivée d’une fonction spécialement conçue pour les femmes enceinte sur la dernière mise à jour de l’application Garmin Connect, compatible avec plusieurs modèles de montres connectées déjà commercialisées.

La nouvelle fonctionnalité de Garmin permet donc aux femmes enceintes de profiter d’un suivi approximatif grâce aux divers capteurs intégrés (rythme cardiaque etc.). Concrètement, des fonctions comme le suivi du sommeil ou le taux de glycémie sont recalibrés pour tenir compte de la grossesse.

L’application propose également des informations utiles pendant la grossesse, comme des exercices adaptés ou des détails et recommandations sur l’alimentation. Pour finir, il y a également un assistant de suivi des symptômes spécifiques à la grossesse.