Confinement : comment récupérer sa PS5 ou sa Xbox Series X ?

Le reconfinement de la France, débuté ce vendredi, entraîne la fermeture de nombreux commerces jugés non-essentiels dont des enseignes comme Micromania ou Cultura. Cette décision tombe seulement quelques semaines avant la sortie sur le marché des consoles de nouvelle génération, que de très nombreux joueurs ont pourtant déjà précommandés.

À moins d’un mois de leur sortie en magasin, trois des quatre modèles de consoles de nouvelle génération sont déjà indisponibles. Mais, avec le nouveau confinement général de la France débuté aujourd’hui, comment ceux qui sont parvenus à les précommander pourront être assurés de les récupérer en temps et en heure ? Une telle situation impacte, en priorité, les joueurs qui ont précommandé la console de leur choix sans livraison au domicile et auprès d’un commerce jugé non-essentiel, comme la plupart des enseignes de loisir et de divertissement.

Rien à craindre, si c’est ouvert

Pour commencer, les magasins du groupe Fnac-Darty resteront exceptionnellement ouverts suite à leur obtention d’une attestation spéciale d’ouverture de la part du gouvernement français (afin d’assurer l’accès à du matériel électronique pour les télétravailleurs). Le retrait sans contact a été à nouveau mis en place pour que les précommandes puissent donc être récupérées directement sur place. Il devrait en être, par ailleurs, de même dans les super-marchés et hyper-marchés – commerces jugés essentiels, car vendant de l’alimentaire et des produits de première nécessité – comme Carrefour ou encore Leclerc. Enfin, l’enseigne d’électroménager et d’électronique, Boulanger, a indiqué sur Twitter que ses magasins resteront ouverts, eux aussi.

Et les commerces non-essentiels ?

De leur côté, les enseignes Cultura resteront fermées mais promettent, sur Twitter, d’assurer elles aussi le retrait sans contact des commandes en ligne. Idem pour la chaîne Micromania-Zing qui confirme que le même système sera possible « dans un grand nombre de (leurs) magasins » en France. Elle précise, par ailleurs, que les clients ayant précommandés une Xbox Series X ou S seront tous contactés individuellement pour régler le retrait ou la livraison de leur console avant leur sortie dans l’Hexagone le 10 novembre. Quant à la PlayStation 5, Micromania indique que les frais de port – dont le groupe a réclamé le paiement, exceptionnellement, pour chaque précommande – seront remboursés aux clients qui choisissent de récupérer leur console en magasin. La question de la souscription à un abonnement Xbox All Access, qui donne à la fois accès au service Xbox Game Pass mais permet aussi de payer une Xbox Series X ou S en plusieurs fois, reste en suspens – comme le confie la directrice de Xbox France, Ina Gelbert, sur Twitter ci-dessous. Jusqu’à nouvel ordre, on ne pourra souscrire à Xbox All Access que par la Fnac et par Micromania en France.

Quid des achats en ligne, sans magasin ?

Concernant les précommandes passées sur CDiscount ou d’autres sites de e-commerce comme Amazon, le confinement ne devrait pas grandement affecter les modalités de livraison des consoles next-gen. « Aujourd’hui, on n’a pas de message d’alerte là-dessus – au contraire » a déclaré Cédric Varin, responsable jeux vidéo chez Amazon France, auprès de nos confrères de JeuxVideo.com. Aucun centre de distribution ne devrait fermer (contrairement à ce qui s’était déroulé au printemps) et les capacités de stockage devraient être suffisantes pour satisfaire la demande une fois les 10 et 19 novembre passés. De plus, l’activité maintenue des services postaux ne devrait pas entraîner de rallongements de délai. Enfin, vis-à-vis des points relais, CDiscount assure, par exemple, sur Twitter (ci-dessous) que si le point relai choisi est fermé, la commande sera livrée dans un autre, ouvert, et que le client en sera informé.

