Arnold Schwarzenegger va faire sa propre série d’espionnage sur Netflix

L’acteur et ancien gouverneur de Californie de 73 ans s’associe avec Netflix pour une série où il aura la triple casquette de réalisateur, producteur, et acteur vedette. Une première pour Schwarzy qui a déjà marqué le cinéma et la politique.

Netflix continue à siphonner le cinéma. Après Martin Scorsese et plus récemment David Fincher, c’est au tour d’un autre monument d’Hollywood de faire son entrée sur le service de streaming. Arnold Schwarzenegger, star du box-office dans les années 1980 et 1990 et interprète des personnages légendaires de Terminator ou de Conan le Barbare, va produire une série d’aventure et d’espionnage sur Netflix. Durant sa triple vie de culturiste, d’acteur hollywoodien et de gouverneur de Californie (2003-2011), Schwarzy n’a quasiment jamais travaillé pour la télévision, à part à ses débuts. Il y a cependant une exception récente, et pas des moindres : l’acteur avait, pendant une brève période (2016-2017) présenté l’émission « The Celebrity Apprentice », diffusée sur la chaîne américaine NBC. Dans cette émission de télé-réalité, il remplaçait un certain… Donald Trump.

La future série de celui qui incarne le rêve américain n’a pas encore de titre mais on sait déjà que le rôle principal sera attribué à Schwarzenegger lui-même et qu’il sera accompagné de l’actrice Monica Barbaro (Top Gun : Maverick) et qu’ils incarneront respectivement un père et sa fille. L’intrigue sera quant à elle focalisée sur une histoire d’espionnage international. Nick Santora, qui travaille déjà pour Amazon sur une série Jack Reacher, est le créateur de cette série qu’il co-produit avec Schwarzy. On retrouve également à la production la société Skydance, qui avait produit Terminator : Dark Fate, le dernier volet de la saga qui n’avait pas vraiment fait l’unanimité.

Depuis la fin de son mandat de gouverneur en 2011, l’acteur originaire d’un petit village autrichien avait repris sa carrière cinématographique, mise en pause depuis le début des années 2000. On l’avait retrouvé dans le second volet d’Expendables aux côtés de Sylvester Stallone et de Chuck Norris, puis dans divers films d’action (Le Dernier Rempart, Evasion), et enfin dans les deux derniers films de la franchise Terminator, Genisys (2015) & Dark Fate (2019). Avec cette nouvelle série, l’acteur confirme son refus catégorique de partir à la retraite, malgré sa carrière prolifique et ses 73 ans.