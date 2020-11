Samsung S21 Ultra : une fuite révèle une compatibilité avec le S-Pen

Autrefois réservés aux smartphones de la gamme Galaxy Note uniquement, le S-Pen de Samsung pourrait désormais être accessible sur les modèles Galaxy S.

Attendue pour le début de l’année prochaine, la nouvelle génération de Samsung Galaxy, vraisemblablement baptisée S21 (et non S30 comme le laissaient entendre certaines rumeurs), devrait apporter avec elle son lot de nouveautés. Après plusieurs fuites autour des téléphones, mettant notamment en avant un écran 120 Hz en QHD+ et une charge rapide 45W, c’est au tour du leaker bien connu Ice Universe d’apporter sa pierre à l’édifice. Sur Twitter, ce dernier a en effet confirmé “à 100%” que le Samsung Galaxy S21 Ultra intègrerait une compatibilité avec le S-Pen.

Un stylet plus universel ?

Autrefois réservé au seul Samsung Galaxy Note, le stylet pourrait donc bientôt devenir l’apanage d’autres modèles hauts de gamme proposés par le constructeur. Il faut dire que si jusqu’à présent, les Galaxy Note se démarquaient du reste de leur génération par des écrans imposants et des performances revues à la hausse, les différences entre les terminaux et ceux de la gamme Galaxy S sont de moins en moins tangibles au fil des générations. Ainsi, il existait de très fortes similitudes entre les modèles Note 20 et S20, au point que le stylet était le seul point notable permettant de les différencier.

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen — Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020

Avec l’hypothèse d’une compatibilité entre S21 Ultra et S-Pen, c’est une autre rumeur qui refait surface, celle de la disparition pure et simple de la gamme Galaxy Note, qui pourrait être remplacée par une nouvelle itération du Galaxy Fold. Attention toutefois, si le leaker Ice Universe parle bien d’une compatibilité entre le nouveau fleuron de la marque sud-coréenne et le stylet S-Pen, il y a fort à parier que ce dernier pourrait ne pas être directement intégré au smartphone, laissant aux utilisateurs le choix de l’acquérir en option (payante). Reste à savoir comment l’accessoire pourra alors s’intégrer au smartphone, à la manière des Note actuels qui prévoient un emplacement de charge et de rangement directement dans leur châssis.