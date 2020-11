La capsule Dragon va emporter quatre astronautes vers l’ISS

La station spatiale internationale va être très encombrée dans les six prochains mois ! Elle va en effet compter sept astronautes à partir de ce week-end, si le vol se déroule selon les plans.

Trois astronautes américains, Mike Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, ainsi que l’astronaute japonais Soichi Noguchi, vont décoller de Floride ce samedi soir. Destination, la station spatiale internationale (ISS) ! Ils rejoindront Sergey Ryzhikov, Sergey Kud-Sverchkov et Kate Rubins pour une durée de six mois. Résultat : il va falloir pousser les murs car ce sont sept astronautes qui vont se presser dans les espaces exigus de la station.

Du monde dans la station spatiale !

L’ISS ne comptant que six stations de couchage, Mike Hopkins dormira dans la capsule Crew Dragon, qu’il commande. À l’époque des navettes spatiales, les commandants utilisaient traditionnellement le cockpit de l’appareil pour dormir, ce sera donc une sorte de retour aux sources. Les quatre astronautes s’envoleront à bord d’une fusée Falcon 9 de Space X. La Floride étant soumise aux caprices de la météo, la tempête tropicale Eta pourrait jouer les trouble-fête et retarder le décollage. Si tout se passe bien, le temps de vol vers la station sera de 8 heures et demi environ.

Tout le monde est évidemment très enthousiaste à l’idée de rejoindre l’ISS. « Nous nous sommes beaucoup amusés », a déclaré Hopkins durant une conférence de presse qui s’est déroulée au Kennedy Space Center. L’équipe a profité de la semaine pour mettre un point final aux derniers préparatifs, pour revoir les derniers briefings. Du travail routinier qui aide à réguler la nervosité inhérente à un tel voyage.

Les astronautes ont également passé beaucoup de temps à charger et décharger leur matériel de la capsule Dragon, c’est en effet la première fois qu’elle emportera quatre passagers et il s’agit d’être parfaitement au point. C’est une véritable chorégraphie qui a été mise en place et apprise par les astronautes. C’est un vol d’une importance stratégique pour la NASA et pour SpaceX : le précédente capsule Dragon n’avait transporté que deux passagers dans le cadre d’un test qui avait duré deux mois. Avant cette mission, les astronautes empruntaient les services de Soyouz.