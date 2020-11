Beyond Meat annonce de nouveaux burgers « plus juteux » pour 2021

L’un des leaders américains des substituts de viande, Beyond Meat, dévoile deux nouvelles recettes améliorées de burgers végétaux. Ils seraient plus costauds, plus juteux et plus sains que jamais.

Le nouvel an 2021 arrive à grands pas (tant mieux). Après une année 2020 durant laquelle notre santé à tous en a pris un coup, cette nouvelle année est peut-être l’occasion pour certains de faire plus attention à ce qu’ils mangent et d’inscrire ainsi une alimentation plus saine au catalogue des nouvelles résolutions annuelles. Dans cette optique, le producteur américain de substituts de viande, Beyond Meat, annonce avoir amélioré sa recette du Beyond Burger végétal pour offrir un sandwich « plus juteux et plus sain. » Sur son compte officiel Twitter (ci-dessous), Beyond Meat présente ses « burgers les plus costauds et juteux jusqu’à présent, mais concernant moins de graisse total, moins de graisse saturée et moins de calories. »

Coming 2021: our meatiest, most juicy burgers yet, but with less overall fat, less saturated fat and fewer calories vs. 80/20 beef. Because you should never have to choose between food that tastes good and food that makes you feel good. Learn more here: https://t.co/2NqtZmocwT pic.twitter.com/vSXQE6urGE — Beyond Meat (@BeyondMeat) November 16, 2020

Concrètement, son burger principal – que Beyond Meat considère le plus proche d’un vrai hamburger à la viande – contiendrait désormais 35% de graisse saturée en moins, en comparaison d’un steak haché classique, constitué de 80% de viande maigre et de 20% de graisse. Le producteur proposera aussi, dès l’an prochain, un burger encore plus sain, destiné aux régimes plus sévères. Celui-ci serait composé de 55% de graisse saturée en moins contre le même burger viandard classique. Les steaks des deux burgers de Beyond Meat sont seulement composés de végétaux, dont certains seraient désormais plus riches en vitamine B et minéraux retrouvés dans la viande. Ces Beyond Burgers améliorés ne seront disponibles, dans un premier temps, qu’aux États-Unis, courant 2021.