Apple s’emballe et prépare déjà des puces gravées en… 4 nm

Même si la firme dispose déjà d’une avance assez importante sur le secteur des puces mobiles, la firme ne compte pas s’arrêter là et prépare déjà, avec TSMC, des puces gravées en 4 nm.

Décidément, Apple s’envole avec ses processeurs. La firme est leader sur mobile avec ses puces AX qui parviennent systématiquement à se hisser en tête des benchmarks dès leur arrivée. Elle vient tout juste de lancer ses nouveaux Mac équipés d’une puce M1 maison particulièrement véloce. Mais Apple pense déjà aux manières de conserver son avance à l’avenir. Dans un rapport de la société taïwanaise TrendForce, il est dit qu’Apple et son partenaire TSMC prépare des puces gravées à la finesse prodigieuse de 4 nm. Pour rappel, la puce A14 contenue dans les nouveaux iPhone 12 et l’iPad Air est gravée à 5 nm, et elle était par ailleurs la première puce mobile à être gravée aussi finement, tandis que le dernier Snapdragon 865+ de Qualcomm en est toujours aux 7 nm. C’est aussi la puce mobile la plus puissante du marché à l’heure où nous écrivons ces lignes, avec le Kirin 1000 du Huawei Mate 40 Pro, lui aussi gravé en 5 nm.

Néanmoins, TrendForce précise que cette gravure de 4 nm ne serait pas prévue pour tout de suite. Apple envisagerait de graver sa future puce mobile, l’A15, en « 5nm + », soit une version « améliorée » de la gravure actuelle, précise la société taïwanaise. La gravure en 4 nm attendrait 2022, et débarquerait sur la puce qui sera sans doute appelée A16. En gravant à une telle finesse, Apple permettrait aux appareils qui seront équipés de cette puce de contenir encore davantage de transistors – et donc de multiplier les performances – mais aussi d’améliorer drastiquement l’autonomie. Par ailleurs, il est possible qu’Apple tire partie de cette innovation pour ces futures puces pour Mac. L’Apple M1 est déjà particulièrement véloce, mais il ne s’agit que d’une toute première puce maison débarquée dans des ordinateurs grands public de la Pomme. Surtout, l’Apple M1 n’équipe que des appareils d’entrée de gamme, et la firme de Cupertino préparerait d’autres puces autrement plus véloces pour équiper ses appareils plus haut de gamme, comme l’iMac, le MacBook Pro 16 pouces ou encore son Mac Pro avec d’éventuels M1X ou M2. L’avenir semble définitivement radieux du côté de Cupertino.