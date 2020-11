La sortie de la PS5 entraîne des pannes pour les sites d’Auchan, CDiscount et la Fnac

Après les précommandes, ce sont les ventes en ligne de la PS5 qui sont touchées par des pannes et des ruptures de stock. La PlayStation 5 a donc beau sortir (enfin) aujourd’hui, elle n’arrivera pas entre toutes les mains.

Sa sortie a beau être aujourd’hui, la PS5 reste indisponible sur de très nombreux sites de vente en ligne. Comme nous l’avons nous-mêmes remarqué très vite ce matin (par le biais de notre compte Twitter ci-dessous), la nouvelle console de Sony a presque instantanément mis le site de la Fnac en difficulté jusqu’à ce que celui-ci se retrouve indisponible pour « maintenance. » D’après BFM Business, il n’aurait pas été le seul magasin français à subir un tel sort. Certains sont même tombés en panne dès minuit.

Le site est en maintenance. Avec un peu de chance, cela se passera mieux une fois de retour en ligne. https://t.co/qajhUavEYM pic.twitter.com/gFi2zQJam5 — Le Journal du Geek (@JournalDuGeek) November 19, 2020

Comme le recense, par exemple, le site Down Detector, les plateformes web de CDiscount ou encore Auchan ont toutes été mises à mal dès les premières minutes de cette date tant attendue du 19 novembre. D’autres sites, comme ceux de Boulanger, de Leclerc ou encore de Darty, auraient eux aussi accusé le coup selon de nombreux internautes. Certains seraient même parvenus à ajouter leur PlayStation 5 au panier avant d’être dans l’impossibilité de l’acheter, en seulement quelques secondes. Et ce, malgré la mise en place de files d’attente virtuelles du côté de Boulanger et la Fnac, notamment, rapporte BFM Business. Seul Amazon semble avoir résisté au choc, mais ne propose toujours pas de PS5 à la vente.

Les deux modèles de la console – l’édition standard avec lecteur de disque Blu-Ray, à 499 euros, et la Digital Edition sans lecteur de disque, à 399 euros – sont donc à nouveau en rupture de stock, chez la plupart des revendeurs. Le Journal du Geek fait le point sur les stocks de PS5 au lancement.