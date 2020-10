James Bond repoussé : Mourir peut attendre est finalement repoussé en 2021 !

On pouvait s’y attendre avec la crise de la Covid-19, les blockbusters américains ne veulent pas sortir en pleine pandémie. Le cas de Tenet ne faisant que confirmer leurs craintes. Déjà repoussé, le prochain James Bond devait sortir le 11 novembre prochain, mais MGM, Universal et les producteurs viennent d’annoncer que finalement l’espion le plus célèbre va revenir pour de nouvelles aventures le 31 mars 2021 !

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, today announced the release of NO TIME TO DIE, the 25th film in the James Bond series, will be delayed until 2 April 2021 in order to be seen by a worldwide theatrical audience. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3 — James Bond (@007) October 2, 2020

En mars dernier, MGM et Universal prenait déjà la décision de reporter la sortie de No Time to Die. Le 25ème film de la saga James Bond devait débarquer sur nos écrans en avril 2020 mais la fermeture des cinémas avait eu raison de l’espion anglais, puis novembre devait être le mois de ce nouvel opus tant attendu, mais malheureusement la situation mondiale est loin de s’être arrangée. Du coup, les fans de la saga (et les autres) devront patienter jusqu’au 31 mars 2021 en France ! Une date qui était d’ailleurs réservé à Fast & Furious 9, dont la sortie est elle aussi repoussée au 28 mai 2021 aux États-Unis…

C’est Cary Joji Fukunaga qui aura la lourde de tâche d’adapter ces nouvelles aventures sur grand-écran, après le départ de Sam Mendes en 2016. Le réalisateur de Jane Eyre a récupéré le projet et s’entoure d’un casting de choc. Outre Daniel Craig, qui incarnera l’espion pour la dernière fois, on retrouvera des acteurs bien connus des fans de la franchise comme Ralph Fiennes (The Grand Budapest Hotel) ou encore Christopher Waltz (Django). La liste ne s’arrête pas là puisque Léa Seydoux reviendra dans la peau de Madeleine Swann. L’heure n’est d’ailleurs plus à la franche camaraderie entre la française et James Bond. Peu importe, il aura une nouvelle alliée de taille puisque Lashana Lynch incarnera une nouvelle espionne. L’actrice rejoint la saga après avoir incarné Maria Rambeau dans Captain Marvel.

Après une énième retraite anticipée, James Bond est forcé de quitter la Jamaïque pour aider un vieil ami. Il va devoir sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé et va se retrouver aux trousses d’un mystérieux ennemi. Pour incarner ce nouvel antagoniste, Universal fait appel à Rami Malek, oscarisé pour son rôle dans Bohemian Rhapsody.