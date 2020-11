Disney+ : les films Pinocchio, Cruella et Peter Pan pourraient sortir directement en streaming

Le rôle stratégique de Disney+ s’accroit à la faveur de la crise sanitaire qui complique les sorties en salles. Selon Deadline, Disney envisage sérieusement de diffuser directement en streaming trois futures grosses productions.

La crise sanitaire continue de bousculer le secteur du cinéma. D’après Deadline, l’incertitude qui règne sur les ouvertures de salles amène Disney a sérieusement envisager de sortir directement sur Disney+ certaines futures grosses productions. Il s’agirait, selon le média américain du Cruella de Craig Gillespie, du Pinocchio de Robert Zemeckis et du Peter Pan et Wendy de David Lowery.

L’accès à ces œuvres serait-il proposé sans surcoût sur Disney+ ? Difficile à dire pour le moment. Les abonnés n’auront pas besoin de repasser à la caisse pour visionner en décembre le prochain Pixar, Soul. Mais aux Etats-Unis, Disney avait demandé à ses clients de débourser 30 dollars de plus pour découvrir le film Mulan.

Une chose est sûre, la sortie de grosses productions de ce type sur Disney + donnerait un coup d’accélérateur supplémentaire à la plateforme de streaming. Celle-ci a, au demeurant, très bien démarré. Il y a quelques jours, le groupe révélait ainsi que le service comptait désormais 73 millions d’abonnés. On est encore loin des 195 millions d’abonnés de Netflix, bien sûr, mais pour un service lancé il y a un an, le bilan est plus que satisfaisant.

Si Disney+ gagne en importance, le géant américain ne mise pas pour autant tous ses pions sur le streaming. D’après Deadline, une sortie en salles est toujours l’option retenue pour Black Widow qui ouvrira la phase 4 du MCU.