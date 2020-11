Il devient millionnaire après la chute d’une météorite dans son jardin

Un fabricant de cercueils indonésien a vendu une météorite de 2 kg, tombée dans son jardin, pour plus d’un million d’euros.

Nous sommes le 1er août. Dans la ville de Kolang, en Indonésie, le climat est chaud et humide. Un fabricant de cercueils âgé de 33 ans, Josua Hutagalung, travaille inlassablement dans son atelier sous la véranda de son maigre jardin. Soudain, un bruit assourdissant ébranle sa demeure. Lorsque Josua gagne l’extérieur pour en savoir davantage, le toit de sa véranda est percé et au sol, dans la terre, une épaisse roche noire brille au soleil. Cet objet tombé du ciel est évidemment une météorite. Josua l’a bien compris : il filme sa découverte et la partage sur Facebook. Depuis lors, Josua ne fabrique plus de cercueils pour vivre, il est même déjà à la retraite.

Suite à sa vidéo Facebook, Josua Hutagalung a ainsi été contacté par un expert des météorites, Jared Collins, qui lui a offert de racheter sa trouvaille cosmique. « Mon téléphone avait été bombardé d’offres extraordinaires en échange de mon déplacement jusqu’en Indonésie et de mon achat de cette météorite, en plein milieu d’une pandémie, confie-t-il aujourd’hui au journal britannique The Independent. J’ai apporté le plus d’argent liquide possible et j’ai rencontré Josua, qui s’est avéré être un fin négociateur. » L’Indonésien en a effectivement tiré plus d’un million d’euros, argent grâce auquel il avoue s’être mis à la retraite et compte contribuer à la construction d’une église. Cette météorite, une chondrite carbonée de 2,1 kilogrammes, est assez rare pour valoir 722 euros le gramme – soit 1,56 million d’euros en tout. L’acheteur, un collectionneur américain anonyme pour qui Jared Collins avait été mandaté, aurait fini par confier la roche cosmique au Centre d’étude des météorites de l’université d’Arizona. Cette chondrite est extrêmement riche en carbone mais, surtout, pourrait dater de l’époque de formation de notre système solaire, il y a 4,5 milliards d’années. En somme, le bonheur de Josua Hutagalung devrait aussi faire le bonheur des géologues.