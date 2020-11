Xbox Series X|S : Razer dévoile sa manette Wolverine V2

En marge de la manette Xbox Series X|S officiellement présentée par Microsoft avant le lancement de sa nouvelle console, le constructeur Razer vient d’annoncer la commercialisation de sa Wolverine V2.

Sortie le 10 novembre dernier, la Xbox Series X|S s’accompagne évidemment de sa manette nouvelle génération. Si ce nouveau contrôleur livré avec la console promet déjà de satisfaire la majorité des joueurs, la marque Razer vient d’annoncer la sortie d’une toute nouvelle manette conçue pour enrichir l’expérience de jeu sur la machine « next-gen » de Microsoft. Équipés de boutons re-mapables et multifonction, le contrôleur intègre aussi des grips en caoutchouc, destinés à assurer une meilleure prise en main, ainsi que des poussoirs et un D-Pad méca-tactiles (une exclusivité de la marque) capables d’être activés en 0,65 mm, soit jusqu’à 35% plus rapidement que des boutons membrane standard. Pour les amateurs de FPS, la Wolverine V2 intègre aussi la possibilité d’activer le bloque-gâchette Hair trigger mode, qui permet d’assurer une cadence de tirs beaucoup plus rapide lors d’une partie.

Disponible depuis hier sur les plateformes de vente en ligne, la Razer Wolverine V2 est la toute première manette tierce Xbox Series X à faire son entrée sur le marché. Elle est accessible au prix de 119,99€, soit près de deux fois plus cher qu’un contrôleur officiel Xbox Series X|S, habituellement affiché aux alentours de 60€. Cette différence de prix s’explique notamment par les nombreuses options de personnalisation, qui peuvent être configurées à volonté depuis le logiciel Razer Controller Setup for Xbox. À noter que malgré une précision et une ergonomie qui s’annoncent plus intéressantes que celles des contrôleurs classiques Xbox Series X, la Razer Wolverine V2 est utilisable uniquement en filaire (pas de connexion Bluetooth) et ne prend pas en compte l’éclairage signature de la marque Chroma RGB.