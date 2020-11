Apple et Microsoft travaillent sur le support de la manette de la Xbox Series S/X dans iOS

Depuis iOS 13, il est possible d’utiliser des manettes pour Xbox One et PlayStation 4 avec un iPhone, un iPad, ou l’Apple TV. Un bonus appréciable pour les joueurs qui auparavant ne pouvaient pas faire autrement que de passer par des contrôleurs « Made for iPhone », souvent plus chers.

L’an dernier, Apple s’est finalement rendue compte qu’il ne servait à rien de vouloir combattre les deux manettes sans fil les plus populaires sur le marché. L’intégration des contrôleurs de la Xbox One et de la PlayStation 4 dans iOS coulait de source, et beaucoup de joueurs ont été soulagés de pouvoir utiliser leur manette préférée sur leur iPhone ou leur iPad. Après tout, on ne fait guère mieux…

Le jeu sur iOS avec une manette Xbox Series X

Depuis, Apple a élargi la compatibilité entre iOS et les manettes du marché. Il est ainsi possible d’utiliser les modèles Elite Series 2 et Xbox Adaptive avec iOS et tvOS. Et pour les nouvelles manettes des PlayStation 5 et Xbox Series S/X, le constructeur californien a également prévu une prise en charge rapide.

Dans la page support consacrée à la connexion d’une manette de jeu à un appareil Apple, on peut ainsi lire que « Microsoft et Apple travaillent ensemble pour rendre compatible la manette Xbox Series X dans une future mise à jour ». Le créateur de l’iPhone ne précise pas quand cette mise à jour sera disponible, mais beaucoup espèrent que la prise en charge sera la plus rapide possible. La manette des Series S/X est d’excellente qualité et il serait dommage d’en être privée trop longtemps sur iOS.

Quant à la DualSense de la PlayStation 5, le support serait également en préparation avec la future version iOS 14.3. Le site MacRumors a déniché ans le code d’une bêta que la mise à jour apportera le support de la nouvelle manette de Sony.