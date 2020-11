Poco M3 : une partie de sa fiche technique officialisée en avance

Alors que l’annonce officielle du Poco M3 est prévue aujourd’hui 24 novembre à 13 heures (heure française) lors d’une conférence en ligne, la marque chinoise filiale de Xiaomi a d’ores et déjà dévoilé plusieurs informations à propos de sa fiche technique. Sur son compte Twitter, le constructeur a ainsi officialisé la présence d’un chipset octocore Qualcomm Snapdragon 662, composé de quatre cœurs Kryo 260 Silver et de 4 cœurs Kryo 260 Gold. Toujours sous le capot, la marque a également indiqué que son Poco M3 serait équipé d’un GPU Adreno 610 ainsi que d’un modem X11 LTE.

Everything you expected but MORE! POCO M3 is here!#POCOM3 Is #MoreThanYouExpect pic.twitter.com/bioDpmb6wi

— POCO (@POCOGlobal) November 22, 2020