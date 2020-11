L’iconique smartphone à stylet de Samsung devrait définitivement tirer sa révérence l’année prochaine, au profit d’autres gammes émergentes de la marque coréenne.

L’information vient du site coréen Aju News et elle semble encore une fois confirmer la fin de la gamme Samsung Galaxy Note à partir de l’année prochaine. Si le modèle Note 20 sorti un peu plus tôt cette année avait reçu un accueil pour le moins mitigé de la part des utilisateurs, il devrait ainsi être définitivement enterré au profit du Galaxy Z Fold 3 en 2021. Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque depuis déjà plusieurs mois, les rumeurs de disparition autour de la gamme Galaxy Note sont légion. Si autrefois le smartphone se démarquait des modèles classiques de la gamme S par un écran plus imposant et des performances boostées, il n’a aujourd’hui d’original que son stylet intégré.

Quel futur pour le smartphone à stylet ?

Que les adeptes du S-Pen se rassurent : jusqu’alors très prisé par les amateurs de tablettes, le stylet tactile du constructeur devrait malgré tout réussir à trouver sa place sur les prochaines itérations smartphones de la marque. Ainsi, une compatibilité entre le S-Pen et le Galaxy S21 Ultra a déjà été annoncée, tandis que les prochains Galaxy Fold devraient directement intégrer le périphérique dans son châssis.

Si la fin du parcours semble se profiler à l’horizon pour les Galaxy Note, il semblerait en effet que les nouveaux Galaxy Z Fold reprennent finalement le flambeau de l’ancienne gamme signature du géant de la tech, en combinant innovations technologiques marquées et stylet tactile. Contrairement aux Galaxy S21 Ultra – qui devraient bien être compatibles avec les S-Pen sans pour autant être livrés avec, ni proposer de solution de rangement intégrée – les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 3 pourraient enfin être disponibles en deux versions différentes, à savoir une classique, et une déclinaison Pro, plus haut de gamme.