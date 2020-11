C’est quoi exactement ce mystérieux monolithe trouvé dans l’Utah ?

Son ombre tranche avec les relies rocailleux de l’Utah. Haut de trois mètres de haut, ce monolithe argenté aurait été planté là il y a plus de quatre ans sans que personne ne s’en aperçoive… jusqu’à aujourd’hui.

« Il se trouve dans une zone perdue dans le désert et si des individus tentent de le retrouver et de s’y rendre, il y a de fortes chances qu’ils s’y perdent et nécessitent l’assistance de secours appropriés pour survivre. » Le département de sécurité publique de l’Utah, aux États-Unis, est clair. L’endroit où l’objet a été découvert est très dangereux. Mais quid de l’objet en lui-même ? Il s’agit d’un monolithe argenté de plus de trois mètres de haut, inséré dans la roche d’un canyon désertique. Il aurait été découvert pour la première fois la semaine dernière par une équipe, survolant la zone en hélicoptère, chargée du recensement de mouflons canadiens (Ovis canadensis). Il y a quelques jours, des employés du département de sécurité publique de l’Utah se sont rendus sur place pour constater son existence (voir photos et vidéos ci-dessous).

Contrairement à l’iconique monolithe noir imaginé par Stanley Kubrick dans son film 2001 : l’Odyssée de l’espace, la mystérieuse structure monolithique de l’Utah (d’un métal encore indéterminé) serait bien d’origine humaine. Pour commencer, elle n’aurait évidemment pas été toujours là. The Verge rapporte qu’un certain Tim Slane, sur Reddit, à non seulement retrouvé l’emplacement exact du monolithe (pourtant gardé secret par les autorités de l’Utah) mais a aussi partagé une datation possible. Fort de son expérience sur le jeu GeoGuessr et grâce à des recoupements intelligents sur les images satellites de la zone répertoriées sur Google Earth, il est parvenu à prouver que l’objet avait été planté entre août 2015 et octobre 2016. Mais alors qui en est à l’origine ? Toujours selon le média américain, deux pistes artistiques ont été envisagées. La première, Petecia Le Fawnhawk, connue pour ses monuments perdus dans la nature, a cependant nié en être l’auteure. Elle a par contre avoué que l’idée lui avait traversé l’esprit. La seconde pencherait pour une œuvre de l’artiste John McCracken, obsédé par la création de tels monolithes. Malheureusement, celui-ci est décédé en 2011 et ne peut donc en être l’auteur. Des connaisseurs soutiennent malgré tout l’idée que le monolithe de l’Utah serait voué à lui rendre hommage.