Samsung Galaxy A42 : le nouveau milieu de gamme compatible 5G

Dernier-né de la gamme Galaxy A, le nouveau Samsung Galaxy A42 promet de rendre la technologie 5G accessible au plus grand nombre.

Encore balbutiante en France avec l’arrivée des premiers forfaits officiels, la 5G commence doucement mais sûrement à se déployer sur notre territoire, notamment avec l’arrivée de smartphones compatibles de plus en plus accessibles. Bien loin des très premiums Galaxy S, ou encore du Galaxy Note 20, qui pourrait être le dernier de la gamme à voir le jour, Samsung a ainsi officiellement annoncé il y a quelques heures l’arrivée de son Galaxy A42 5G – un téléphone polyvalent au prix contenu, compatible avec les nouvelles fréquences 5G.

La 5G a son téléphone de milieu de gamme

Équipé d’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces, le nouveau smartphone milieu de gamme de Samsung intègre aussi un quadruple capteur photo arrière, comprenant notamment un module principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx capable de réaliser des panoramas à 123°, ainsi qu’un bloc macro capable de gérer la prise de vue rapprochée et la profondeur de champ. À l’avant, le bloc frontal du smartphone embarque de son côté un unique capteur de 20 Mpx capable de réaliser des mises au point en direct.

Sous le capot, les utilisateurs du Samsung Galaxy A42 5G retrouveront un processeur Qualcomm Snapdragon 750G couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible jusqu’à 1 To via MicroSD. Sans grande surprise pour un modèle milieu de gamme, le terminal embarquera aussi avec lui une puissante batterie, ici de 5000 mAh, capable de lui assurer une autonomie quotidienne même en utilisation intensive. Pour faire le plein, le A42 5G sera compatible en filaire avec la charge rapide 15W. Bon point notable pour un smartphone milieu de gamme : le téléphone embarquera également un lecteur d’empreinte digitale directement sous l’écran.

Nouveau-né sur le marché du smartphone milieu de gamme, le Samsung Galaxy A42 5G est accessible dès à présent sur les sites e-commerce et chez les revendeurs habituels. Décliné en 3 coloris (blanc, noir et gris), il est affiché au prix de lancement de 397€.