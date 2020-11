[Sélection] PS5 : les cinq jeux à tester au lancement

La PlayStation 5 est officiellement disponible aujourd’hui. Quels sont les premiers jeux auxquels on peut jouer le jour J ?

Le moment est venu. La PlayStation 5 est enfin sur le point d’investir nos salons. La nouvelle console s’est faite attendre, secrète presque jusqu’à la fin, mais elle est désormais une réalité. Et pour accompagner son lancement comme il se doit, Sony compte sur un nombre assez restreint d’exclusivités inédites en attendant l’arrivée des vrais mastodontes comme Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West ou encore le prochain God of War.

Si la console pourra évidemment compter sur des jeux multi-plateformes comme Assassin’s Creed Valhalla ou encore Call of Duty – Black Ops : Cold War pour satisfaire ses premiers propriétaires, le Journal du Geek a fait le tri des quelques jeux « PlayStation only » (ou presque) qu’il faudra tester le jour J.

Un mot sur Astro



Que vous ayez choisi d’opter pour le modèle standard ou pour la Digital Edition sans lecteur Blu-Ray de la console, la PlayStation 5 s’accompagnera d’un nouveau jeu préinstallé : Astro’s Playroom. Presque à la manière d’un Wii Sports au lancement de la Nintendo Wii, ce jeu charmant a pour rôle de familiariser les joueurs avec les nouvelles capacités technologiques de la console de nouvelle-génération. Il permet, plus spécifiquement, d’appréhender les nouvelles possibilités de gameplay et les retours haptiques plus riches de la manette DualSense, comme la sensibilité très précise de ses gâchettes. En plus d’être divertissant, il utilise comme décor le propre hardware magnifié de la machine.



Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Le plus souvent, dans la vie, on sait ce qu’on perd mais pas nécessairement ce qu’on gagne. Alors, à l’aube d’une nouvelle génération, autant parier sur une valeur sûre pour amorcer le changement en douceur. Les PlayStation Studios de Sony semblent l’avoir compris en accompagnant le lancement de la PS5 de la sortie de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales. Cette extension spin-off, pourtant indépendante du très populaire titre d’Insomniac Games, donnera la part belle à un autre personnage que Peter Parker sous le masque de l’Araignée. Révélé (aux non-lecteurs de comics) par le film d’animation Spider-Man : New Generation en 2018, Miles Morales est en effet le nouveau héros de ce jeu d’action-aventure. Après avoir été mordu par une araignée mutante et été entraîné par le Spider-Man original, il aborde, dans ce jeu, sa nouvelle vie super-héroïque.

Hormis de nouveaux pouvoirs (comme des coups de poing électriques) et des graphismes magnifiés par la nouvelle console, le jeu reste très similaire au premier opus. A tel point que Sony propose une « Ultimate Edition » dans laquelle est inclue une version remastérisée, revue et corrigée (notamment par l’addition d’un nouvel acteur comme modèle de Peter Parker) de Marvel’s Spider-Man.

Autre disponibilité ? PS4.

Sony, Marvel's Spider-Man : Miles Morales sur PS5, Jeu d'action et d'aventure, Ultimate Edition, Version physique, En français, 1 joueur 79.99 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Demon’s Souls (Remake)

En 2009, le studio FromSoftware signait le premier opus de la licence Souls, avec Demon’s Souls. Avec son successeur, Dark Souls, il a ainsi lancé la mode des jeux réputés extrêmement difficiles. Plus d’une décennie plus tard, le premier emblème de cette tendance vidéoludique a été remis au goût du jour par Bluepoint Games sous la forme d’une exclusivité PS5. Pour les curieux, Demon’s Souls est un action-RPG plongé dans le monde sombre et morbide du royaume de Boletaria, une contrée dévastée par la volonté du Grand Ancien. Le joueur doit y errer seul et vaincre, inlassablement, une galerie de monstres et de démons plus terribles les uns que les autres.

Hormis la beauté graphique apportée par la nouvelle génération technologique de la PlayStation 5, Demon’s Souls (Remake) comporte plusieurs modifications, en comparaison du jeu d’origine. Les joueurs pourront par exemple manger des « graines » pour s’immuniser contre un poison ou une brûlure, mais ne pourront pas transporter une quantité illimité d’herbes guérisseuses. De plus, pour profiter des paysages redessinés du jeu, ils auront la possibilité de prendre des captures d’écran sans craindre d’être pris en embuscade. Bluepoint Games a même retravaillé le système de création de personnages pour obtenir un résultat bien plus réaliste et satisfaisant. Seul hic si vous découvrez le jeu avec ce remake : la difficulté (très élevée) sera la même pour tout le monde.

Autre disponibilité ? Non.

Demon’s Souls sur PS5, Jeu de d’action, 1 joueur, Version physique, En français 79.99 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Sackboy : A Big Adventure

Qui a dit que les PlayStation Studios ne proposaient que des jeux solos adultes et sombres ? La nouvelle console de Sony accueillera, pour preuve dès le lancement, le jeu Sackboy : A Big Adventure. Ce spin-off de la série des Little Big Planet se centre autour de son personnage vedette, Sackboy. Plutôt que de retenir la seule volonté créatrice des jeux précédents, Sackboy : A Big Adventure s’aborde davantage comme un jeu de plateformes en trois dimensions. A la manière d’un Super Mario moderne ou d’un Rayman Legends, il permet même de jouer jusqu’à quatre joueurs en simultané.

L’attrait principal du jeu développé par Sumo Digital est sa fluidité et la richesse de son gameplay. D’une part, ce titre sera l’un des rares du genre à tourner à 60 images par seconde, ce qui devrait assurer une précision et une réactivé de mouvement assez inédite dans le domaine. D’autre part, le personnage principal profitera d’une large gamme de gestes et d’actions qui devrait octroyer une grande diversité au gameplay global.

Autre disponibilité ? PS4.

Sackboy : A Big Adventure sur PS5, Jeu de plateforme et d'aventure 3D, Edition Standard, 1 à 4 joueurs, Version physique, En français 69.99 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Godfall

Si la difficulté de jeux dans la lignée des Dark Souls et autres Sekiro ou l’agressivité de leurs IA ne sont pas pour vous, les studios Counterplay Games et Gearbox Publishing (Borderlands) ont peut-être ce qu’il vous faut. Godfall, que ses développeurs qualifient de « looter-slasher », a été l’un des premiers jeux de nouvelle génération présentés cette année. Il s’agit d’un action-RPG sans fioriture, où seul le combat compte. Le joueur y incarne un guerrier demi-divin qui a pour mission de ramener l’ordre dans les quatre royaumes élémentaires du monde magique du jeu. Pour y parvenir, le joueur utilisera de nombreuses armes et armures ainsi que plusieurs techniques de combat à la troisième personne très dynamiques.

L’une des volontés affichées de Godfall semble surtout de proposer un jeu, non seulement accessible, mais aussi autonome. Comme l’annonce d’emblée son Game Director, Keith Lee, dans la vidéo de présentation ci-dessus, le jeu ne comptera aucune microtransaction ni de DLC influençant la progression du jeu. En l’absence de gros mastodontes comme Cyberpunk 2077, Godfall mérite de se voir donner une chance.

Autre disponibilité ? PC.

Promo Godfall (PS5) 79.99 € 65.99 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

The Pathless

Enfin, en attendant la sortie de Horizon Forbidden West en 2021, la suite du très réussi Horizon Zero Dawn, les premiers propriétaires d’une PlayStation 5 pourront étancher leur soif d’aventure et de tir à l’arc avec The Pathless. Développé par les créateurs du jeu contemplatif de plongée sous-marine, Abzû, et édité par le studio Annapurna Interactive, le jeu permet d’incarner un chasseur non-genré accompagné d’un aigle. Ce duo au parfum mythologique a pour mission de libérer une vallée sauvage corrompue par des créatures spirituelles démoniaques.

Si ce jeu indépendant ne brille pas nécessairement par l’originalité de son scénario, il offre des propositions de gameplay innovantes et surtout une ambiance magique et presque zen. Contrairement à la grande majorité des jeux en monde ouvert, The Pathless – comme son titre l’indique – ne donne accès à aucune mini-carte. Le joueur doit se baser sur les pouvoirs de son personnage mais aussi sur sa connaissance grandissante de la forêt pour y trouver son chemin. Dans cette optique, les mouvements du joueur sont principalement influencés par le tir à l’arc : ciblés correctement, des feux follets disséminés un peu partout permettent à son personnage de s’élancer dans les bois. Enfin, que ce soit avec l’image ou le son, The Pathless communique une atmosphère de plénitude qui rappelle presque le célèbre Journey, quoique dans une moindre mesure.

Autre disponibilité ? PS4, PC et mobile (iOS).