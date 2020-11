The Expanse renouvelé pour une ultime saison 6 sur Amazon Prime Video

Amazon Studios a renouvelé la série de science-fiction pour une sixième et dernière saison, alors que la saison 5 devrait bientôt débarquer sur Amazon Prime Video

« Le dévouement et le talent artistique de tous ceux qui ont contribué à porter The Expanse à l’écran sont incroyables », selon les mots de Naren Shankar, producteur délégué sur la série de science-fiction The Expanse, l’un des plus gros succès d’Amazon Prime Video. La série « space opera » a débuté en 2015 et est sur le point de débuter sa cinquième saison (dont vous pouvez voir le trailer ci-dessous), qui devrait commencer en décembre et s’achever en février 2021. Avant même que cette nouvelle saison ne commence, The Expanse a été renouvelée pour une saison 6, qui sera aussi la dernière.

Cette annonce se situe dans un contexte tendu pour la série. En effet, l’un de ses acteurs fétiches, Cas Anvar (qui joue Alex Kamal, un pilote du Canterbury, le vaisseau spatial dans lequel évoluent les personnages de la série) a récemment fait l’objet d’accusations d’agressions sexuelles et il ne sera conséquemment pas présent dans la sixième saison de The Expanse. Il reste néanmoins présent au casting de la saison 5.

Le parcours de The Expanse est pour le moins tortueux. Acclamé par la critique à ses débuts, le « Game Of Thrones de l’espace » a pourtant été abandonné par la chaîne SyFy après trois saisons. C’était sans compter la détermination des fans de la série, qui ont mené une campagne massive pour demander le retour de la série. Elle a été si efficace qu’elle est arrivée jusqu’aux oreilles de Jeff Bezos. Le boss d’Amazon a en effet annoncé, lors de la conférence internationale sur le développement spatial de la National Space Society en 2018, que Amazon Studios allait faire revivre la série.

Basée sur les romans de James S. A. Corey (un pseudonyme derrière lequel se cachent deux auteurs, Daniel Abraham et Ty Franck), The Expanse reviendra le 16 décembre prochain sur Amazon Prime Video avec les trois premiers épisodes de sa cinquième saison. Les autres épisodes suivront au rythme d’un par semaine, jusqu’à février prochain.