Il sera bientôt plus simple de faire réparer son smartphone

Dans un contexte où le gaspillage est de plus en plus perçu d’un mauvais oeil, le Parlement Européen a voté une résolution défendant un droit à la réparabilité pour les produits électroniques.

Casser son écran, voir sa batterie se vider un petit peu trop rapidement, avoir des ralentissements intempestifs… Des aléas que tout possesseur de smartphone (c’est-à-dire presque tout le monde) a déjà connu. Dès lors, le choix est simple : soit l’on jette tout simplement à la poubelle l’appareil défectueux pour s’en procurer un flambant neuf, soit l’on se tourne vers un réparateur. Évidemment, la seconde option est légèrement plus écologique que la précédente. C’est en tout cas l’avis du Parlement Européen, qui a voté hier une résolution visant à favoriser la réparabilité des appareils électroniques tels que les téléphones ou les tablettes.

Un « indice de réparabilité » sera précisé sur les étiquettes des produits dès le 1er janvier en France et les députés européens ont également demandé à la Commission de faire en sorte que les réparations d’appareils électroniques soient « plus attrayantes, systématiques et peu coûteuses ». Concrètement, il faudra plus de garanties pour les pièces remplacées et une information plus poussée au consommateur sur la manière de réparer et d’entretenir son propre appareil. Inutile de dire que l’obsolescence programmée est également dans le viseur des députés européens. Dans cette optique, les autorités européennes souhaitent aussi la mise en place d’un chargeur universel, au grand dam d’entreprises comme Apple qui n’a pas vraiment envie de laisser tomber sa prise Lightning, toujours présente sur son iPhone 12.

Le business de la réparation de smartphones existe déjà, mais la mode qui consiste à changer très régulièrement de téléphone au gré des keynotes a la vie dure. Une solution alternative et bonne pour l’environnement consiste à se doter d’un smartphone reconditionné, un type de produit qui a de plus en plus de succès en France.