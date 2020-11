Une fuite à propos des nouveaux flagships de la marque coréenne révèle que l’assistant vocal Bixby pourrait désormais servir à déverrouiller les téléphones directement à la voix.

L’assistant vocal de Samsung, Bixby, n’a officiellement jamais été enterré par le géant coréen, mais il faut bien admettre qu’il n’a jamais beaucoup fait parler de lui. Très peu mis en avant, surtout depuis la possibilité de reprogrammer son bouton dédié sur les téléphones de la marque, le service fait pâle figure en comparaison du mastodonte Google Assistant, préinstallé sur l’ensemble des terminaux Android. Pourtant, le Bixby Gate pourrait bientôt toucher à sa fin.

En effet, une fuite rapportée par le site spécialisé SamMobile affirme que les prochains terminaux haut de gamme du constructeur coréen seront capables d’utiliser Bixby pour reconnaître la voix de leur utilisateur, et ainsi se déverrouiller en leur présence. Ce système de sécurité supplémentaire pourrait être activé en complément de la reconnaissance faciale, ou du lecteur d’empreinte digitale, et (enfin) permettre à Bixby de servir à quelque chose. Pour le moment, très peu d’informations ont été dévoilées sur cette nouvelle sécurité biométrique, notamment au niveau de la réelle sécurité d’un potentiel verrouillage à commande vocale. Si la reconnaissance vocale venait à se confirmer sur les appareils Samsung, il y a fort à parier que cette dernière permettrait uniquement de valider des commandes de bases, sans offrir par exemple la possibilité de payer directement à la voix.

Si l’on en croit les rumeurs, Bixby Voice pourrait être rendu officiel avec la sortie des Samsung Galaxy S21, et le déploiement de la sous-couche constructeur One UI 3.1 basée sur Android 11. Le dispositif pourrait ensuite être ajouté a posteriori sur les appareils plus anciens de la marque via une mise à jour, à commencer par le Samsung Galaxy Note 20, qui devrait être le dernier de sa gamme.