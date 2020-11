Kaamelott : Alexandre Astier en dit plus sur l’intrigue du film

C’est officiel : non seulement « Kaamelott – Premier volet » nous fera voyager mais il donnera la part belle aux magouilles et compagnie !

S’il se voulait initialement assez discret à l’égard de son film, sans doute dans l’espoir de surprendre les fans, Alexandre Astier a finalement d’en dire plus sur son long-métrage Kaamelott – Premier volet, qui sortira à une date encore indéterminée, après plusieurs reports liés à la COVID-19. Dans une interview donnée au magazine Historia, dont il fait la couverture ce mois-ci, et relayée par nos confrères de Première, le comédien et réalisateur français se laisse enfin aller à plusieurs confidences concernant l’intrigue du long-métrage. « Le film commence en l’année 484 » a-t-il révélé de but en blanc, confirmant que le film se déroulera exactement dix ans après les événements de la fin du Livre VI (saison 6) de la série originale sur M6.

Les heures sombres de Kaamelott

Dans Kaamelott – Premier volet, Lancelot a pris le pouvoir et veut retrouver la trace d’Arthur et ses anciens compagnons, pour éviter qu’ils ne l’en dépossèdent. Il engage, pour cela, des mercenaires saxons qui finissent tout l’est de la Grande-Bretagne, par l’ancienne île de Thanet. Parmi les anciens chevaliers de la Table ronde, certains vont tenter de s’élever contre Lancelot tandis que d’autres vont collaborer selon les désirs du personnage. Alexandre Astier plante ainsi non seulement le décor mais en a aussi profité pour révéler les divers lieux, étrangers à la Grande-Bretagne arthurienne, où le film s’arrêtera. Compte tenu du fait que le roi Arthur imaginé et interprété par Astier existe, non pas au Moyen-Âge, mais durant l’Antiquité, celui-ci est passé, plus jeune, par la légion romaine. De ce fait, Kaamelott – Premier volet sera, apparemment, l’occasion pour lui d’opérer un véritable retour aux sources en passant par la Maurétanie césarienne (anciennement l’Algérie occidentale), l’Espagne wisigothe ou encore la partie continentale de la Manche, l’Aquitaine, loin de la Loegrie (ou royaume mythique de Logres) dont Kaamelott est le noyau. Du reste, il faudra attendre encore sans doute un peu pour en savoir plus.